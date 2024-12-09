語音詐財頻傳 台科大學生發明「護聲符」辨聲音真偽

近年有不法分子利用AI語音合成技術進行語音詐財，台灣科技大學4名學生設計語音防護App，能夠辨別語音真偽，以及為聲音加上特殊的「音訊浮水印」，防止聲音被AI軟體進行二次合成利用。

台科大資訊管理系學生王玟雅、蔡婷玗、陳俞縕及毛世鑫共同開發「應用音訊浮水印於對抗式攻擊與深度學習之數位護聲符系統」，提供語音防護與真偽辨識，他們設計的「護聲符App」在第29屆大專院校資訊應用服務創新競賽中獲資安應用組第2名及資訊應用組第3名。

王玟雅表示，親友曾經接過陌生來電被誘導進行對話，再加上看到關於語音詐騙的新聞，讓她萌生設計語音防護系統的想法。護聲符App具備語音真偽辨別及數位音訊防護兩大功能，並支援音檔上傳與錄製，除了可以分辨語音是AI還是真人，還能為聲音加上特殊的「音訊浮水印」，也就是人類聽不見的音頻或標記，防止聲音被AI軟體進行二次合成利用，也能作為保障聲音版權的依據。

在語音真偽辨識方面，團隊蒐集公開的真人語音資料庫與AI合成音訊，利用偵測模型整合與分類，分析真實語音與合成語音的特徵與差異，訓練出辨識系統，在背景音乾淨情況下，該系統對真人語音的辨識準確率高達99.99%，對AI合成音的辨識準確率則為 99.94%。

王玟雅指出，接下來規劃完整開發即時通話中的語音辨識與防護功能，並擴展模型的語音數據庫，蒐集更多中文語音樣本進行模型訓練，增強對中文語音的支持。未來則希望可以發展成合規性工具，應用於通信、聲音版權保障、生物特徵驗證、影視製作等領域，成為具有公信力、保障聲音版權的工具。

指導老師、助理教授黃政嘉指出，聲音權益在近年逐漸受到重視，例如公眾人物的聲音可能被不法分子利用，製作出虛假言論，嚴重影響其聲譽；日本甚至有聲優因聲音遭竊取而影響工作權，但目前聲音版權保障相關法規仍不完善。護聲符App用的技術具有高度市場需求，但開發具公信力的系統面臨諸多挑戰，包括語音樣本的蒐集與模型建構等。