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佛大校長趙涵㨗學術論文榮登MDPI國際期刊 揭物聯網科技新潮流

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
與學子互動融洽的趙涵㨗（右4）擁有豐富學術與教育行政經歷，並在國際學術界享有卓越成就，最近發表關於物聯網的學術論文，榮登國際知名期刊 MDPI。圖／佛光大學
與學子互動融洽的趙涵㨗（右4）擁有豐富學術與教育行政經歷，並在國際學術界享有卓越成就，最近發表關於物聯網的學術論文，榮登國際知名期刊 MDPI。圖／佛光大學

佛光大學校長趙涵㨗上任僅1個月，即攜手國際學術夥伴教授，在國際知名期刊 MDPI 發表「Context-Aware Trust and Reputation Routing Protocol for Opportunistic IoT Networks」（內文感知信任與聲譽路由協議研究） 學術論文。該研究針對物聯網技術提出創新解決方案，也為資料傳輸效率和網路安全的提升注入新動力。

趙涵㨗博士11月1日接掌佛光大學第八任校長，擁有豐富的學術與教育行政經歷，他畢業於美國普渡大學電機系，在國際學術界享有卓越成就，為 2024 年 ScholarGPS Sensor 及 Wireless 領域排名的世界前千分之二；此外，他在 AD 科學指標細分項電子電機子領域，也是位居台灣排名前10的科學家

趙涵㨗最近攜手國際學術夥伴Jagdeep Singh、Sanjay Kumar Dhurandher、Isaac Woungang 等教授，在國際知名期刊 MDPI 發表的學術論文，聚焦當前物聯網（IoT）與行動通訊技術中的關鍵挑戰，針對機會性物聯網（OppIoT）因節點連接不穩定導致的數據傳輸低效和惡意節點干擾問題，提出全新路由協議「內文感知信任與聲譽路由協議（CATR）」。

此一研究獲得高影響指數期刋接受，為解決物聯網網路穩定性和安全性提供創新思路，將有助於推動全球物聯網技術與產業創新，特別是在智慧城市、健康監測、環境監控等應用展現廣闊前景。

佛光大學表示，趙涵㨗校長的研究充分體現他在學術與治校間的卓越能力，此成果不只彰顯佛光大學在國際學術領域的競爭力，同時也為學校的科研氛圍注入強勁動力，帶動整體學術能量提升，有助於佛大與國際接軌。

佛光大學校長趙涵㨗上任僅1個月，即攜手國際學術夥伴教授， 發表「Context-Aware Trust and Reputation Routing Protocol for Opportunistic IoT Networks」（內文感知信任與聲譽路由協議研究） 學術論文，榮登國際知名期刊 MDPI。圖／佛光大學
佛光大學校長趙涵㨗上任僅1個月，即攜手國際學術夥伴教授， 發表「Context-Aware Trust and Reputation Routing Protocol for Opportunistic IoT Networks」（內文感知信任與聲譽路由協議研究） 學術論文，榮登國際知名期刊 MDPI。圖／佛光大學

佛光大學 物聯網 科學家

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