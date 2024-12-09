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防語音詐騙 台科大研發護聲符APP可分辨AI與真人

中央社／ 台北9日電

近年常有不法分子用AI語音合成技術進行語音詐財，台科大團隊研發「護聲符」APP，可分辨語音是AI還是真人，還能為聲音加上「音訊浮水印」，防止被AI合成利用。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大資訊管理系學生王玟雅、蔡婷玗、陳俞縕、毛世鑫共同開發「應用音訊浮水印於對抗式攻擊與深度學習之數位護聲符系統」，可提供語音防護與真偽辨識，並設計「護聲符」APP，在大專院校資訊應用服務創新競賽中獲資安應用組第2名及資訊應用組第3名。

隊長王玟雅表示，親友曾接過陌生來電，被誘導進行對話的經歷，再加上看到語音詐騙的新聞，讓她萌生設計語音防護系統的想法；「護聲符」APP具備語音真偽辨別及數位音訊防護功能，可分辨語音是AI還是真人，還能為聲音加上「音訊浮水印」，防止聲音被AI軟體進行二次合成利用，音訊浮水印也能作為保障聲音版權的依據。

在語音真偽辨識方面，團隊蒐集公開的真人語音資料庫與AI合成音訊，利用偵測模型整合與分類，分析真實語音與合成語音的特徵與差異，最終訓練出辨識系統；在背景音乾淨的情況下，系統對真人語音的辨識準確率高達99.99%，對AI合成音的辨識準確率為99.94%。

王玟雅提到，目前APP支援音檔上傳與錄製功能，使用者可藉此辨別語音真偽或添加浮水印，未來也將規劃完整開發即時通話中的語音辨識與防護功能，並擴展模型的語音數據庫，蒐集更多中文語音樣本進行模型訓練，增強對中文語音的支持，以符合台灣民眾的使用需求。

團隊也希望可以將「護聲符」APP發展成合規性工具，應用於通信、聲音版權保障、生物特徵驗證、影視製作等領域，成為具公信力、保障聲音版權的工具。

台科大 團隊 語音

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