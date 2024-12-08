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猴硐《映魂》公演 淡江、台大師生完成礦工樂舞三部曲
淡江與台大非音樂、非舞蹈科系的通識課程學生，今天在猴硐演出《映魂》，經過3年的創作，終於完成「礦工樂舞三部曲」演出，為台灣高教史創下難得又令人感動的成就。
新北市瑞芳區猴硐近幾年因一群老礦工，用老人年金創辦「猴硐礦工文史館」，7、80歲老礦工每天向遊客講述自身的生命故事，成為「全世界最忙碌最有活力的老礦工」。
這群老礦工的熱情感動了許多高中生和大學生， 淡江和台大學生2022年冬夜，首次為老礦工創作共演《返照》，當年在猴硐瑞三整煤廠的歷史空間演出時，讓老礦工們感動落淚。2023年第二批學生創作演出《迴望》，首次樂舞演繹說出女礦工的故事。
今天第三批淡江及台大非音樂、非舞蹈科系的通識課程學生，聯合創作演出熄聲、晟晞、礦‧望、徊想和煥魂5首曲目，情懷氛圍與創作心血讓老礦工、藝文人士及在地民眾看得入神，學生演出完也感動表示收獲良多。
淡江大學「身體語言與環境探索」課程副教授吳文琪表示，連續3年跨校聯合創作共演是很高難度，也很辛苦的挑戰。前兩屆學生在課程結束後的回饋，都表示深受感動，讓她與台大創新設計學院「音樂設計與創新應用」課程老師蔡佳芬一直堅持下去。
吳文琪說，猴硐礦工文史館今年歷經「熄燈」危機，兩人人一度擔心無法再開設課程，所幸礦工文史館後來延續經營，讓同學們才有今年學習成長的機會，也讓同學能透過創作演出，了解當年的黑金歲月與時代價值。
蔡佳芬表示，因為學生不具音樂與舞蹈專長，「代代有新人，處處須磨合」，要在兩個月的課程時間創作公演是極大挑戰。三年來看到每批同學結合各自專長，將感動化作創作養分，詮釋礦工爺爺奶奶的生命故事，再反思自身家庭關係而成長，覺得這樣的跨校合作課程深具意義，期待帶給更多觀眾啟發，並向礦工先輩們致上最高敬意。
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