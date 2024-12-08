政大馬拉松人數跑速雙破紀錄 大四生10公里37分完賽奪冠

政治大學校園馬拉松今天登場，約2400名跑者參與，最佳成績為37分45秒完賽10公里，參與人數和跑速都破歷年紀錄，今年也減少賽道水站瓶裝水與紙杯使用，以行動響應永續。

政大發布新聞稿指出，政大校園馬拉松連續第10年登場，報名的跑者從1歲到80歲長者都有，賽事匯聚師生、校友、民眾與國際跑者，完賽獎牌則延續政大百年的獎牌拚圖設計，正面印有校徽，背面可與去年的獎牌拼接，組成完整圖案，象徵政大的歷史傳承與未來展望。

政大校園馬拉松賽事分為休閒「走」馬組與競賽「跑」馬組，休閒「走」馬組主要繞行校內環山步道，讓參加者在健走之餘，欣賞政大校園風光；競賽「跑」馬組則依性別與年齡分組進行比賽。

台北商業大學大四學生張智超以37分45秒的成績勇奪10公里「競賽組」男子冠軍，過去半年堅持天天練習的他，這次拿下第1名很有成就感。

「政大傳播學院碩士在職專班」再次成為校內參賽人數最多的單位，在執行長王亞維、國際傳播碩士學程主任施琮仁，亞際文化研究國際與碩士學位學程主任陳儒修的帶領下，突破百人參賽，展現師生熱情與團結的精神。

今年第2次挑戰10公里的政大校長李蔡彥表示，跑步這件事，總是讓人既充滿期待，又帶著一絲擔心，而今年有超過半數參賽者來自政大，這是難得的機會，能在清晨相聚於校園，期許這樣健康與運動的傳統能在政大代代相傳。