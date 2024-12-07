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歡慶55周年校慶 龍華科大與泰國最高學府朱拉隆功大學簽雙聯學位

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
龍華科大今天歡慶55周年校慶，會中與泰國最高學府朱拉隆功大學簽雙聯學位，攜手共育半導體人才。記者陳恩惠／翻攝
龍華科大今天歡慶55周年校慶，會中與泰國最高學府朱拉隆功大學簽雙聯學位，攜手共育半導體人才。記者陳恩惠／翻攝

龍華科技大學今歡慶55周年校慶，會中與泰國高等教育最高學府的朱拉隆功大學簽訂雙聯學位學程合約，攜手培育半導體人才，包括龍華創辦人孫陳淑娟、董事長孫道亨及教育部政次葉丙成、桃園市副市長王明鉅、泰國貿易經濟辦事處前現任代表等見證這重要里程碑。

政次葉丙成指出，朱拉隆功大學是國際排名前200名大學，既是泰國第一的國立大學也是亞洲一流學府，唯一選擇跟我國私立龍華科技大學合作半導體雙聯學位學程，是台灣技職教育的里程碑。他以曾於業界及豐富創業經驗勉勵學子，面對未來多樣挑戰，業界非常需要會解決實際問題的人才，同學們選擇技職教育是件很棒的事，能夠學到如何面對、怎麼解決問題，畢業後會成為業界非常需要的關鍵人才。

桃園市副市長王明鉅感謝，自創校以來對桃園貢獻良多，尤其培育許多優秀校友，對桃園目前位居全國第一的4兆元工業產值具重要影響，盼共同攜手推動技職教育、青年創業輔導與就業，持續引領智慧製造與人工智慧應用等領域，協助學生拓展國際視野。

王指出，桃園捷運棕線即將動工，與台北捷運新莊線迴龍站銜接，起點站就是校門口的龍華科大站，不僅能帶動北桃園周邊產業發展，未來將讓龍華學子方便上下學，獲得全校師生喝采。

龍華董事長孫道亨首先感謝創辦人孫法民及孫陳淑娟以實業興學、篳路藍縷建校辛勞，也感謝歷任校長所帶領行政團隊，奠定學校扎實基礎，邁向穩健發展，表示董事會將全力支持校務永續經營，讓學子擁有更好的學習環境，讓校友們感到光榮與驕傲。

校長葛自祥強調，龍華科大堅持特色辦學，為產業做好研發、解決實務問題。無數優秀師生在各專業領域綻放光芒，不僅在國際及國內重要競賽是奪獎常勝軍，今年產學合作金額更達3.2億，平均每位老師產值貢獻為128萬元，龍華已成產業界解決技術問題的重要機構，校方將持續鼓勵學子雙主修、輔修及跨領域學程，同時在教學上著重AI賦能課程，培養學子成為AI時代下的硬體技術及軟體應用人才，為產業所用。

教育部政務次長葉丙成指出，泰國第一的國立大學也是亞洲一流學府的朱拉隆功大學，唯一選擇跟我國私立龍華科技大學合作半導體雙聯學位學程，是台灣技職教育的里程碑。記者陳恩惠／翻攝
教育部政務次長葉丙成指出，泰國第一的國立大學也是亞洲一流學府的朱拉隆功大學，唯一選擇跟我國私立龍華科技大學合作半導體雙聯學位學程，是台灣技職教育的里程碑。記者陳恩惠／翻攝
龍華科大歡慶55周年並與泰國朱拉隆功大學簽訂雙聯學位學程合約，創辦人孫陳淑娟女士、董事長孫道亨與教育部政次葉丙成、技職司長楊玉惠、桃園市副市長王明鉅、新北市教育局長張明文、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆、前代表通才皆出席，一起慶生並共同見證。記者陳恩惠／翻攝
龍華科大歡慶55周年並與泰國朱拉隆功大學簽訂雙聯學位學程合約，創辦人孫陳淑娟女士、董事長孫道亨與教育部政次葉丙成、技職司長楊玉惠、桃園市副市長王明鉅、新北市教育局長張明文、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆、前代表通才皆出席，一起慶生並共同見證。記者陳恩惠／翻攝

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