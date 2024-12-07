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政大發表永續報告書 宣示2050達成碳中和

中央社／ 台北7日電

政治大學今天發表第一份永續報告書，透過盤查全校溫室氣體、能源管理、廢棄物減量等策略，目標2050年達成碳中和，善盡政大的環境責任。

政大今天舉辦USR（大學社會責任實踐）永續論壇，會中發布永續報告書，並邀請台灣聯合大學系統各校專家，交流各校的創新實踐。

政大校長李蔡彥表示，政大環境相關科系較少，但在當前跨領域的氛圍下，許多議題都與社會、管理息息相關，以人文社會科學領域為主的政大，也能做出許多貢獻。

根據校方提供的資訊，政大今年完成首次全校溫室氣體盤查，為減碳工作奠定基礎，同時擬定校園碳中和策略，宣示在2050年達成碳中和（指特定範疇內人為二氧化碳排放量與人為二氧化碳移除量達平衡的狀態）。

政大近年推動的配水改善工程，在經濟部評選中獲得大專組節水績優認可。此外，於去年展開的地坪空間景觀計畫，不僅提升校園環境品質，也納入以人為本、公共參與、氣候變遷調適、低衝擊的思維，期盼以環境與人共好的理念，逐步打造永續校園。

永續報告中指出，在能源管理、廢棄物源頭減量、文資建築永續維運、後山生物多樣性議題等，政大仍有精進空間，將研擬行動方案，善盡環境責任。

政大 校園 永續

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