高師大文學院35周年院慶 開運祈福八卦茶席傳遞祝福

國立高雄師範大學文學院昨歡慶35周年院慶，除了展示學生創作、回顧文學院發展歷程，經學研究所長陳韋銓規畫獨具特色「開運祈福八卦茶席」邀師友品茗，傳遞對文學院的祝福，更有一系列人文藝術表演，呈現文學院深厚人文底蘊。

文學院院慶邀請高師大校長王政彥、前校長戴嘉南、前副校長王惠亮、副校長李昭蓉、前院長陳靖奇、前院長張玉玲等貴賓與會見證，規畫別出心裁舉辦開運祈福八卦茶席活動，以8種茶組成八卦陣象徵陰陽和諧，傳遞對文學院未來發展的祝福。

茶席活動中融合多場精采表演，包含書法大師蕭季慧雙管書法、古典舞、古箏演奏及太極拳劍表演，展現傳統文化藝術魅力，此外頒發第２屆「有情微書寫」創作徵選比賽獎項，表彰學生投入文學創作，推動文化傳承。

校長王政彥表示，回顧1989年8月高師大為因應國家建設，配合時代需求成立「人文教育學院」，於1997年4月改名為文學院，35年來，文學院歷經11位院長，成為南台灣培育人文學科人才重鎮，肩負有陶冶人文素養重責大任，更對高雄大都會及南部地區，負有推廣和發揚人文精神的使命。