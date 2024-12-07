聽新聞
0:00 / 0:00

大學登記商標 護研發、技轉權

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

大學為維護產學研發成果，多會向智財局登記註冊多項商品類別，包括清大陽明交大、成大等均向智慧財產局登記商標。學者指出，大學有各種技術轉移和合作案，其可能延伸跨足的產業，學校多想藉商標加以保護。

根據智慧財產局商標檢索，我國大專校院多有向經濟部登記商標，以清大為例，其登記清大、國立清華大學、清大醫院等；陽明交大也登記陽明交大，並保有併校前國立交通大學商標權。

註冊商品類別包羅萬象，除了常見的刊物出版、研究開發、技術知識轉移等項目外，還包括紡織品、醫療用品、土木工程等。

台師大表示，業務量大的學校，多會根據相關領域註冊商品類別以此維護學校權益，臺師大、師大校徽、甚至「大師師大」等都是登記商標，但長年來附近眾多建案有使用「師大」兩字，甚至「師大夜市」或餐廳、飲料店等使用師大名稱，只要非浮濫使用於負面形象，學校都會寬容對待。

文化大學法律系教授方元沂表示，商標是保護一個組織的識別、品牌，保護擁有者；再者，也是保護消費者，確保消費者不會被混淆、選錯物件。

方元沂表示，站在大學立場，學校於申請商標時會設想轄下科系可能的延伸領域，如學校執行各項技轉、合作案等，就會先將該領域做商標登記，保護其未來在該領域的權益，只要學校有登記商標，外界濫用便可能挨告，就看學校是否伸張。

消費者 清大 陽明交大

延伸閱讀

維護研發、技轉權益 國內知名大學均登記商標

昔告侵權！台灣大學與台大補習班和解 令業者限期改名

台師大推中學後轉銜方案 助心智障礙者體驗大學生活

陸生團在台大、清大遭嗆 王炳忠批鬧事生噁心：民進黨的側翼

相關新聞

與台大和解 補習班業者將改名

台北車站前一文理短期補習班，多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，台大校方前年控告業者侵權，一審勝訴，法院判業者應給付台...

中山大學最新研究！塑膠微粒竟導致珊瑚長不大 且會骨質疏鬆

海洋中的塑膠微粒危害生態，中山大學最新研究發現，塑膠微粒會改變珊瑚骨骼的晶體結構，威脅珊瑚生態系統；紫皮珊瑚（Briar...

擬遭清大整併！中華大學明將召開校務發展重大說明會

國立清華大學2016年合併國立新竹教育大學，再傳出將整併私立中華大學，於該校設立「半導體學院」，持續擴充版圖。中華大學今召開...

大學登記商標 護研發、技轉權

大學為維護產學研發成果，多會向智財局登記註冊多項商品類別，包括清大、陽明交大、成大等均向智慧財產局登記商標。學者指出，大...

維護研發、技轉權益 國內知名大學均登記商標

國內知名大學如清華大學、陽明交通大學、成功大學等均向智慧財產局登記商標，又大學為維護產學研發成果，多會向智財局登記註冊多...

昔告侵權！台灣大學與台大補習班和解 令業者限期改名

台北車站前一文理短期補習班多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，由於台大、TAIDA均為國立台灣大學註冊商標，校方前年控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。