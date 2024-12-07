大學登記商標 護研發、技轉權

大學為維護產學研發成果，多會向智財局登記註冊多項商品類別，包括清大、陽明交大、成大等均向智慧財產局登記商標。學者指出，大學有各種技術轉移和合作案，其可能延伸跨足的產業，學校多想藉商標加以保護。

根據智慧財產局商標檢索，我國大專校院多有向經濟部登記商標，以清大為例，其登記清大、國立清華大學、清大醫院等；陽明交大也登記陽明交大，並保有併校前國立交通大學商標權。

註冊商品類別包羅萬象，除了常見的刊物出版、研究開發、技術知識轉移等項目外，還包括紡織品、醫療用品、土木工程等。

台師大表示，業務量大的學校，多會根據相關領域註冊商品類別以此維護學校權益，臺師大、師大校徽、甚至「大師師大」等都是登記商標，但長年來附近眾多建案有使用「師大」兩字，甚至「師大夜市」或餐廳、飲料店等使用師大名稱，只要非浮濫使用於負面形象，學校都會寬容對待。

文化大學法律系教授方元沂表示，商標是保護一個組織的識別、品牌，保護擁有者；再者，也是保護消費者，確保消費者不會被混淆、選錯物件。

方元沂表示，站在大學立場，學校於申請商標時會設想轄下科系可能的延伸領域，如學校執行各項技轉、合作案等，就會先將該領域做商標登記，保護其未來在該領域的權益，只要學校有登記商標，外界濫用便可能挨告，就看學校是否伸張。