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維護研發、技轉權益 國內知名大學均登記商標

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國內知名大學如台大、清大、成大等均有向智慧財產局登記商標。記者楊德宜／攝影
國內知名大學如台大、清大、成大等均有向智慧財產局登記商標。記者楊德宜／攝影

國內知名大學如清華大學、陽明交通大學、成功大學等均向智慧財產局登記商標，又大學為維護產學研發成果，多會向智財局登記註冊多項商品類別。學者指出，商標是保護該組織識別、為品牌定型，又大學有各種技術轉移和合作案，其可能延伸跨足的產業，學校多會想藉商標加以保護。

根據智慧財產局商標檢索，我國大專校院多有向經濟部登記商標，以國立清華大學為例，其登記清大、國立清華大學、清大醫院等；國立陽明交通大學也登記陽明交大，並保有併校前國立交通大學商標權。

註冊商品類別包羅萬象，不只大專校院常見的刊物出版、研究開發、技術知識轉移等項目，也包括紡織品、醫療用品、土木工程等。文化大學法律系教授方元沂表示，商標是保護一個組織的識別、品牌，保護擁有者；再者，也是保護消費者，確保消費者不會被混淆、選錯物件。

方元沂談到，站在大學立場，學校於申請商標時會設想轄下科系可能的延伸領域，如學校執行各項技轉、合作案等，就會先將該領域做商標登記，保護其未來在該領域的權益，只要學校有登記商標外界濫用便可能挨告，就看學校是否伸張。

台師大也表示，業務量大的學校，多會根據相關領域註冊商品類別以此維護學校權益，臺師大、師大校徽、甚至「大師師大」等都是登記商標，但長年來附近眾多建案有使用「師大」兩字，「師大夜市」或餐廳、飲料店等使用師大名稱，只要非浮濫使用於負面形象，學校都會寬容對待。

另外，國內不少補習班、幼兒園多使用國外知名大學名稱，但如日本早稻田大學也有在台登記商標，國內業者是否可能因此挨告？方元沂也說，要看國外大學是否有意願，通常雙方都要有一定規模才會進行跨海訴訟。

消費者 清大 清華大學

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