昔告侵權！台灣大學與台大補習班和解 令業者限期改名

台北車站前一文理短期補習班多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，由於台大、TAIDA均為國立台灣大學註冊商標，校方前年控告業者侵權一審勝訴，法院判業者應給付台大623萬，且不得再使用台大字樣，全案可上訴。台大證實近期雙方已和解，但要求補習班過去使用台大商標如招牌、網頁等，需於今年底前全數撤換。

台大表示，二審期間陸續和業者磋商，學校主要訴求仍在於希望業者移除侵權的商標，後業者願意配合，台大也釋出善意和解，但非零元和解，只是金額依保密協定不得透露。

台大也說明，畢竟打官司曠日廢時，「能和解是最好的。」學校沒有一定非得告出輸贏，賠償金亦非重點，只希望業者移除侵權商標，後業者允諾，學校也給予緩衝期，讓業者於年底前逐步更換。

自民國72年起，台大就陸續註冊多項商標，包含校徽、臺大、台大、NTU、TAIDA、國立臺灣大學等，均被智慧財產局和法院多次認證為著名商標，對此，台大法務處近年陸續去函數國內數十家公司行號，要求停用侵權商標。

台大也表示，數十年來外界多認為台大校名可任意沿用，但其實不然，近期仍有如建商、加油站等使用台大商標，對此，校方仍會去函要求撤換，在於台大品牌形象是師生多年來努力累積的成果，商標權價值不亞於國際知名企業，不可由他人任意攀附營利。

本報經查，補習班業者已於網站等陸續撤下台大字樣，並於網頁上指出，因商標權爭議協調訴訟多年，深思熟慮後尊重其商標權利，不再浪費司法資源決定更名。

北市補教事業協會總幹事張浩然表示，該業者很無奈，畢竟台大補習班的名字業者已使用逾半世紀，且對補習班而言，招生還是要靠自己努力，如提出優秀的師資陣容、好的升學率，不可能靠掛上台大的名字就招到學生。但該補習班因官司傷神願達成和解，預計月底就會撤換招牌，日前也已和北市教育局更名。