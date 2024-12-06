快訊

致敬中山美穗：日本影歌雙棲的國民偶像

陳梅慧國道遇死劫 桃議員曝曾有人告誡陳「妳在擋人財路」

聽新聞
0:00 / 0:00

文大攜桃園市府發布住宅價格指數 推住宅市場價透明化

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化大學攜手桃園市政府地政局，開發涵蓋月、季、年三個維度的住宅價格指數。圖／文大提供
文化大學攜手桃園市政府地政局，開發涵蓋月、季、年三個維度的住宅價格指數。圖／文大提供

文化大學攜手桃園市政府地政局，開發涵蓋月、季、年三個維度的住宅價格指數，該指數由土地資源學系教授李家儂研究團隊研發，已是第3年接受桃園市地政局委託。經多年數據整合與分析，團隊打造一套能反映市場動態的指數工具，可精準呈現月度短期波動到年度長期趨勢，為政策制定與市場分析提供依據。

李家儂指出，住宅價格指數是一項用於監測與分析房地產市場變化的關鍵工具，不僅能反映住宅價格的波動趨勢，更能協助政府機關制定政策，保障市場穩定與公平交易。

研究團隊將住宅價格指數細分為月、季、年三個層級，以便靈活應對不同層次的市場需求，月指數可揭示短期市場波動情況，為業者和投資者提供更即時的市場數據統計；季指數則適合於中期政策分析，能幫助政府了解市場在不同季度表現，協助制定政策；年指數則呈現長期市場走勢，為學術研究與市場預測提供參考。

李家儂談到，研究團隊運用大數據技術及機器學習模型，結合桃園市地政局的地籍與交易資料，提供指數測算，數據成果有助提升市場透明度，幫助市民與業者更好地掌握房地產價格走向，同時為地政機關制定房市相關政策提供科學依據。

桃園市政府副局長高鈺焜日前也參訪文化大學，高也表示，該合作案看到學術研究對政策制定的重要支持，希望未來能展開更多層次的合作。

文化大學校長王子奇也表示，文大致力於將學術研究應用於實務，本次與桃園市政府合作開發的住宅價格指數，也體現學術與實務結合的重要性，未來更希望透過深化合作，探索智慧科技與大數據於土地政策及房地產市場中的應用。

團隊 指數 桃園

延伸閱讀

2024桃園爆紅景點「老街溪」！比臉大兩倍的印度烤餅，好拍又好吃

2024樺龍公益市集，桃園中壢A22捷運站即將開鑼！

好天氣享受攝影力 文大攜手業者造福學子

表彰隈研吾建築藝術成就 文大將頒授名譽博士

相關新聞

中山大學最新研究！塑膠微粒竟導致珊瑚長不大 且會骨質疏鬆

海洋中的塑膠微粒危害生態，中山大學最新研究發現，塑膠微粒會改變珊瑚骨骼的晶體結構，威脅珊瑚生態系統；紫皮珊瑚（Briar...

擬遭清大整併！中華大學明將召開校務發展重大說明會

國立清華大學2016年合併國立新竹教育大學，再傳出將整併私立中華大學，於該校設立「半導體學院」，持續擴充版圖。中華大學今召開...

文大攜桃園市府發布住宅價格指數 推住宅市場價透明化

文化大學攜手桃園市政府地政局，開發涵蓋月、季、年三個維度的住宅價格指數，該指數由土地資源學系教授李家儂研究團隊研發，已是...

永續是烏托邦？慈濟結合臺大政大 指出均富共善方向

全球正面臨經濟、社會、環境等愈趨複雜的問題，已非單一個人或組織可解決，如何抑制日益加劇的貧富差距，解決經濟發展給環境帶來的危機，慈濟基金會12月6日、7日在新店靜思堂舉辦第九屆慈濟論壇，以「善經濟：永

台師大推轉銜方案 助心智障礙者體驗大學生活

台灣師範大學近來推動「心智障礙者中學後轉銜方案」，提供心障者體驗大學生活的機會，除了上課，還安排課後聚餐、使用學校運動器...

畫大餅害學生延畢…他指很多教授「華而不實」 一票人點頭：是通病

「教授」是人人稱羨的職業，但並非每個教授都安分守己。一名男網友發文抱怨，他發現自己的指導教授經常畫大餅，亂開支票給廠商，且會指派很多任務給指導學生做，導致學生無法畢業，因此好奇詢問網友：「這在台灣學術界已經是常態了嗎？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。