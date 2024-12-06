文大攜桃園市府發布住宅價格指數 推住宅市場價透明化

文化大學攜手桃園市政府地政局，開發涵蓋月、季、年三個維度的住宅價格指數，該指數由土地資源學系教授李家儂研究團隊研發，已是第3年接受桃園市地政局委託。經多年數據整合與分析，團隊打造一套能反映市場動態的指數工具，可精準呈現月度短期波動到年度長期趨勢，為政策制定與市場分析提供依據。

李家儂指出，住宅價格指數是一項用於監測與分析房地產市場變化的關鍵工具，不僅能反映住宅價格的波動趨勢，更能協助政府機關制定政策，保障市場穩定與公平交易。

研究團隊將住宅價格指數細分為月、季、年三個層級，以便靈活應對不同層次的市場需求，月指數可揭示短期市場波動情況，為業者和投資者提供更即時的市場數據統計；季指數則適合於中期政策分析，能幫助政府了解市場在不同季度表現，協助制定政策；年指數則呈現長期市場走勢，為學術研究與市場預測提供參考。

李家儂談到，研究團隊運用大數據技術及機器學習模型，結合桃園市地政局的地籍與交易資料，提供指數測算，數據成果有助提升市場透明度，幫助市民與業者更好地掌握房地產價格走向，同時為地政機關制定房市相關政策提供科學依據。

桃園市政府副局長高鈺焜日前也參訪文化大學，高也表示，該合作案看到學術研究對政策制定的重要支持，希望未來能展開更多層次的合作。

文化大學校長王子奇也表示，文大致力於將學術研究應用於實務，本次與桃園市政府合作開發的住宅價格指數，也體現學術與實務結合的重要性，未來更希望透過深化合作，探索智慧科技與大數據於土地政策及房地產市場中的應用。