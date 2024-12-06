永續是烏托邦？慈濟結合臺大政大 指出均富共善方向

全球正面臨經濟、社會、環境等愈趨複雜的問題，已非單一個人或組織可解決，如何抑制日益加劇的貧富差距，解決經濟發展給環境帶來的危機，慈濟基金會12月6日、7日在新店靜思堂舉辦第九屆慈濟論壇，以「善經濟：永續、均富、共善」為主題，邀請全球於此領域的專家、學者及實踐者共同交流研討，針對環境、經濟、社會聚焦永續發展為面相提出建言。

如何依循聯合國永續指標，達到永續、均富、共善的共榮社會，需要政府、企業、民間團體共同以開放式創新的方式，善盡社會責任以縮短貧富差距，經由合作共善以穩定經濟發展，除了創造更高的價值，同時解決社會、經濟、環境等問題，達到永續發展的目標。

靜思精舍德勘法師代表證嚴法師為論壇發表祝褔感言，透過智慧交流、宗教共融，達到世界共好契機，臺灣無以為寶，以善以愛為寶。在慈濟裡有好多實業企業家，是富中之富，積善之家有餘慶。早年，印尼歷經印華衝突，當地企業家用愛弭災難與衝突，也協助整治紅溪河。印尼慈濟人以善經營，走入社會人群，關心社會與人民。

慈濟人濟貧教富，凝聚人人愛心，做利益公眾事務，帶動五毛也可助人，讓人人心中起善念，「這就是善經濟，要社會祥和，人心要淨化，人人有共善，還要共伴做好事」。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，世界經濟論壇年度風險報告主標從2020年-不穩定世界、2021年-破裂未來、2022年-分裂世界、2023-年今日危機，明日災難，到今年2024年-持續惡化，並進一步觀察到全球這幾年來，天災人禍非常多，但人禍更甚於天災。

現在全球正面臨三大變遷：氣候變遷、衝突變遷、文明變遷；依據主計總處數據顯示，臺灣家庭的財富分配統計，前百分之20的家庭與後百分之20的家庭平均財富相比，從1991年至今，從相差16.8倍，擴大到相差66.9倍，也就是說30多年來貧富差距程度擴大了4倍；這是非常嚴重的問題，當貧富差距變大，會衍生許多社會問題，例如自殺率上升，不患寡、患不均，當「不均」發生時就會引發許多問題。

為因應變遷，慈濟提出三大轉型，分別為永續轉型(ESG Transformation)

：能源科技、淨零排放、永續治理，智慧轉型(Al Transformation)：人工智慧、慈悲科技、希望工程，人文轉型(Humanistic Culture)：人道主義、全球夥伴、合作共善。顏博文執行長指出，證嚴上人提出善經濟，慈濟則專注在人道主義、全球夥伴、合作共善，也呼應聯合國17項永續發展目標(SDGs)中，最後一項-PARTNERSHIPS FOR THE GOALS(多元夥伴關係)。

臺灣大學管理學院胡星陽院長表示，學校場域主要是教育和研究，大學生對實際工作了解不多，有些在職的研究生有經驗，加上很多老師來自跨領域，可以借重企業的力量、產學合作，能夠在永續共善上做更多。

政治大學社會科學院副院長羅光達表示，面對貧富差異擴大，「經濟」僅僅是一個數字與效率上面的一個管理，真正的經濟發展應該以人為核心。大學在社會中的角色，是知識的傳播者，更是創造與變革的推動者。永續是對地球資源的尊重；均富強調縮小收入差距，讓每個人都享有公平的機會；共善需要大家攜手合作，實現整體的和諧與共創繁榮。羅副院長強調，面對挑戰必須具備信心及責任。希望透過論壇的交流、合作，凝聚更多的共識與行動力量，共同推動永續均富共善的實現。

「大家都在談永續，但是永續好像是烏托邦?」慈濟大學資深副校長戴昌賢表示，其實全世界越來越混亂，天災人禍是源於人類的貪婪，所以宣傳正念，喚起大家共同的善念，讓世人反思改進很重要，「這樣才能化解人類的危機」。他進一步表示，慈濟大學設立永續防災研究所，由於現在的災難都是複合式的，必需跨領域合作，結合專家和有救災經驗的志工，讓科學和人文相輔相成。

第九屆慈濟論壇規劃五位專家學者進行專題演講。新加坡Consulus集團執行長張福強主講「共融經濟的創意變革：20年促進包容性資本主義的啟示」、印尼金光集團黃榮年董事長主講「誠信與慈悲的領導力：塑造企業與社區」、哈佛大學費正清研究中心特聘學者主講「縮小全球永續發展資金缺口：瑞銀慈善基金會的混合式金融策略」、華碩電腦施崇棠董事長主講「華碩始終堅信的經營智慧：善經濟的修練與實踐」及哥倫比亞大學巴頓赫本經濟學教授卡洛琳‧弗拉默(Caroline Flammer)主講「系統層級投資：邁向系統導向方法的必然趨勢」。

論壇也進行「利他和合如何植入企業」、「企業如何促進社會共善」、「企業如何促進地球永續」三大主題綜合座談。另外七大專題研討，分別為企業共善：社會永續發展、分配正義：降低貧富差距、跨域協力：翻轉貧窮、創新慈善：影響力投資、經濟弱勢：無家者自立解方、蔬食經濟：生活轉型、蔬食經濟：永續環境，及青年分論壇：數位培力尋回青年希望。

慈濟基金會舉辦慈濟論壇，是為國際學界、宗教界瞭解慈濟思想人文的一道門徑，並透過學術研討會模式，推廣慈濟宗門研究並涵養慈濟論述人才。在眾多全球知名學者熱絡地認同及參與之下，歷屆慈濟論壇的主題涵蓋環境保護、慈善與宗教、組織管理等普世價值的弘揚與推廣，展現了佛教與慈濟人文的恢弘開闊、兼容並展的高度。

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