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台師大推轉銜方案 助心智障礙者體驗大學生活

中央社／ 台北6日電
台灣師範大學推動「心智障礙者中學後轉銜方案」，提供心障者體驗大學生活的機會。圖／聯合報系資料照片
台灣師範大學推動「心智障礙者中學後轉銜方案」，提供心障者體驗大學生活的機會。圖／聯合報系資料照片

台灣師範大學近來推動「心智障礙者中學後轉銜方案」，提供心障者體驗大學生活的機會，除了上課，還安排課後聚餐、使用學校運動器材等，提升生活管理和社會技巧。

台灣師範大學今天發布新聞稿，特殊教育中心慶祝成立50周年，發表今年和雙北教育局合作試辦的「心智障礙者中學後轉銜方案」成果。

台師大指出，這項方案建立以「學員為中心」的生態支持系統，參與者每周旁聽2門課程，授課教師會將全體同學分成6組，每組安排有一名心智障礙夥伴同學，同組學生會協助簡化老師講義為易讀版，並一起討論功課準備報告。

除了上課外，也安排了逛校園或聚餐活動，並在體育系學生的帶領下，使用學校的智能運動室加強體能。進修推廣部則提供師大會館房務整理的練習機會。

特教老師也針對心障者的需求，開設生活管理、社會技巧、及職業教育等課程，並有許多參與校園活動、參觀社區資源中心，以培養自我決策能力及擴展視野的機會。

台師大近期也將和富邦集團合作「羽翼計畫」，為身障生提供免費培訓課程，完成課程及通過考試後，更有機會擔任實習行員，進而提升職場技能，開啟未來的就業機會。

台師大 校園 身心障礙生

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