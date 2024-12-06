畫大餅害學生延畢…他指很多教授「華而不實」 一票人點頭：是通病

「教授」是人人稱羨的職業，但並非每個教授都安分守己。一名男網友發文抱怨，他發現自己的指導教授經常畫大餅，亂開支票給廠商，且會指派很多任務給指導學生做，導致學生無法畢業，因此好奇詢問網友：「這在台灣學術界已經是常態了嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示自己的指導教授很喜歡從期刊找很好的研究，殊不知那些外國期刊多半是聯合博士、超多博士生一起花時間，背後還有超多知名公司資源上的贊助才搞出來的。但台灣教授會把這些研究交給自己的博士生或碩士生去做，自己又不敢花錢買儀器，導致學生「延畢」。

原PO舉例，教授從期刊挑論文，然後叫碩士生做出來發另一篇期刊才能「畢業」，且計畫的餅畫很大，亂開支票給廠商。原PO因此認為很多教授「華而不實」，並詢問網友，這種現象在學術界是否是「常態」。

此文一出，不少網友認為很正常，是通病，「有同感，專題就是仿照歐洲國家很先進的不公開技術處理廢棄物，沒有儀器沒有設備是能做啥」、「你們說的真是對極了，我曾經也深受其害」、「這是全世界的通病，你去看那些頂級實驗室畢業的很多人，自己當教授了之後很多業績嚴重下降，甚至發不出頂刊頂會論文了」。

也有網友認為，是教授沒待過業界造成的，「不就是很多教授根本沒去業界，所以業界在做什麼完全都不了解」、「大部分業界的方向與學術研究的方向是不一樣的」。