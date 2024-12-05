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西班牙國際設計競賽獎揭曉！這所學校拿3銅、9優勝獎 奪全台第一

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞大在「2024 ISARCH AWARD」獎大放異彩，拿下3銅、9優勝獎，全球排名第10、全台第1。圖／亞大提供
亞大在「2024 ISARCH AWARD」獎大放異彩，拿下3銅、9優勝獎，全球排名第10、全台第1。圖／亞大提供

「2024 ISARCH AWARD」西班牙國際設計競賽獎揭曉，亞洲大學大放異彩，從65國、上萬件作品中脫穎而出，共有32名學生、12件作品獲獎，拿下3銅、9優勝獎，全球排名第10、全台第1，亞大歐風圓頂建築地標照也被同步刊登在「ISARCH獎」官網，與國際頂尖大學並列，為台灣爭光。

亞大校長蔡進發說，亞大成立創意設計學院以來，鼓勵學生積極參與國際創意設計競賽，每年繳出亮麗成績單，也獲得教育部獎勵補助。其中，ISARCH獎被視為如德國IF、紅點獎，是教育部認列補助項目，亞大連10年在國際競賽的獲獎數為台灣高教體系第1名。

亞大副校長兼創意設計學院長陳啟雄說，ISARCH獎為西班牙ISARCH國際組織2001年設立，是針對專業設計公司、設計領域優秀學生的國際獎項，藉以表彰世界上傑出的建築師、設計師和藝術家的成就，並發掘創新者。

獲得銅獎的數媒系學生呂雅筑說，她的海報作品「餐盤上的危機Crisis on the plate」，以餐盤上擺放魚網外觀的海洋生物呈現，意指人類為了滿足口腹之慾而過度捕撈海洋生物，造成生態危機。獲獎是很棒的經驗和動力，在設計之路持續精進。

商設系學生卓苡姍、林奕箴說，得銅獎的作品「EEG Amblent Light」，是由腦波偵測帶來燈光變化的氛圍燈，以感測器紀錄使用者睡眠腦波，並連接至智慧感應燈，透過睡眠管理APP，協助監測自我睡眠品質。

室設系學生陳羽馠說，作品「陶苑」獲銅獎，以設計提供展覽、體驗，用製陶過程體驗陶本質的轉變。很感謝指導老師劉師源指導，以不一樣的設計思考，融入專業的設計細節。

亞大在「2024 ISARCH AWARD」獎名列全台第1，亞大歐風圓頂建築地標照也被同步刊登在「ISARCH獎」官網。圖／亞大提供
亞大在「2024 ISARCH AWARD」獎名列全台第1，亞大歐風圓頂建築地標照也被同步刊登在「ISARCH獎」官網。圖／亞大提供

亞洲大學 西班牙 設計師

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