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感恩相伴...屏東大學3隻10歲學習輔助犬退休 校長送大禮包

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏東大學特殊教育中心學習輔助犬，有3隻學輔犬Bonnie（中間左起）、Baby、Bruce10歲，特教中心舉辦退休典禮，校長陳永森送上退休大禮包。記者劉星君／攝影
國立屏東大學特殊教育中心學習輔助犬，有3隻學輔犬Bonnie（中間左起）、Baby、Bruce10歲，特教中心舉辦退休典禮，校長陳永森送上退休大禮包。記者劉星君／攝影

國立屏東大學特殊教育中心學習輔助犬到校園、機構等巡迴陪伴學童、長輩們，今年有3隻學習輔助犬Baby、Bruce、Bonnie10歲，特教中心舉辦退休典禮，感謝牠們服務約近7年，陪伴大家，場面溫馨感人，校長陳永森送上大禮包給狗狗們。

退休典禮主題「感恩相伴，繼續幸福毛生活」，屏東大學校長陳永森說，狗狗不僅是學校的一部分，更是無數家庭和長者心中珍貴的朋友。牠們的每個微小舉動，都讓人感受到深深的溫暖和關懷；送上退休大禮包內容，狗狗的床、食物、保健食品等。

有小朋友得知陪伴多年學習輔助犬要退休，感到很不捨，特別畫出狗狗圖像感謝陪伴，有小朋友透過影片說「Bonnie帶給我們溫暖又快樂的感覺、微笑的感覺，祝福牠吃飽飽」，

這三隻學輔犬都是從動物之家發現領養訓練，Bruce跟Bonnie是兄妹，三隻都約10歲，服務陪伴6、7年。退休後，僅剩下Bruce找尋新主人，其他兩隻都已找到認養家人們。

屏大特教中心指出，Baby是溫暖學習輔助犬，每當遇到有注意力障礙孩子，學習起來總是感到沮喪，但每當Baby在小孩身邊，學習過程變輕鬆愉快。Baby會安靜地躺在小孩腳邊，讓他們感覺到牠是他們支持者，為他們鼓勵，讓小孩們逐漸放下學習焦慮，愛上閱讀。

「Bruce是永遠的小王子！」，特教中心指出，Bruce是勇敢且穩重輔助犬，是身障成人機構固定班底，每周只要Bruce一到上課地點，長者們露出微笑。有一位常與Bruce親近老奶奶說「當Bruce靠在我旁邊時，我感覺好像回到了年輕的時候，牠帶來的溫暖讓我每一天都感到充滿希望」。

特教中心表示，小公主Bonnie是一位溫柔、聰明學習輔助犬，除安靜陪伴，Bonnie還成為孩子們「閱讀老師」。在圖書館中，經常有孩子圍坐Bonnie身邊，每當有孩子讀出一段特別難詞語，Bonnie會走到他身邊，用頭輕輕碰觸他的手，讓孩子們感受到安心，孩子們學會面對學習挑戰，逐漸克服對閱讀恐懼。

特教中心指出，學輔犬3隻退休後，現還有4隻學習輔助犬。

有老師特別回來參與學習輔助犬的退休典禮，也帶上小朋友畫的學輔犬。記者劉星君／攝影
有老師特別回來參與學習輔助犬的退休典禮，也帶上小朋友畫的學輔犬。記者劉星君／攝影
國立屏東大學特殊教育中心學習輔助犬，今年有3隻學輔犬Bruce（左起）、Baby、Bonnie10歲，特教中心舉辦退休典禮，校長陳永森送上退休大禮包。記者劉星君／攝影
國立屏東大學特殊教育中心學習輔助犬，今年有3隻學輔犬Bruce（左起）、Baby、Bonnie10歲，特教中心舉辦退休典禮，校長陳永森送上退休大禮包。記者劉星君／攝影
國立屏東大學特殊教育中心學習輔助犬，有3隻學輔犬Bonnie（中間左起）、Baby、Bruce10歲，特教中心舉辦退休典禮，校長陳永森（右三）送上退休大禮包。記者劉星君／攝影
國立屏東大學特殊教育中心學習輔助犬，有3隻學輔犬Bonnie（中間左起）、Baby、Bruce10歲，特教中心舉辦退休典禮，校長陳永森（右三）送上退休大禮包。記者劉星君／攝影

小孩 朋友 狗狗

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