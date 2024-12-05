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相伴學童與長輩6個年頭 屏大3學習輔助犬退休

中央社／ 屏東縣5日電

國立屏東大學學習輔助犬Baby、Bruce和Bonnie走踏中南部地區，陪伴學童及長輩逾6年，今天舉行退休典禮，退休後將被領養轉為家犬，展開「第2狗生」。

屏東大學為感謝3隻學習輔助犬多年服務、無私奉獻，今天下午舉辦「感恩相伴－繼續幸福毛生活」活動，為3隻小狗舉辦退休典禮。儀式相當溫馨，還有曾經受到小狗陪伴的學童錄影送祝福，屏東大學校長陳永森也送上退休大禮包

陳永森會中提及，Baby、Bruce和Bonnie不僅是學校的一部分，更是無數家庭和長者心中珍貴的朋友，牠們每個微小舉動，都讓人感受到深深的溫暖和關懷，退休被領養後可以獲得好的照顧，這也是社會善的循環。

領養Baby的王素華說，Baby現在在家裡過著快樂開心的家犬生活 ，開啟「第2狗生」，在家陪伴家中有輕微失智的母親，繼續療癒全家人的心。

屏東大學提及，Baby、Bruce和Bonnie服務不僅是對孩子學習幫助，更是一段心靈陪伴的旅程。過去逾6年的日子裡，牠們陪伴孩子走過學習困難時刻，用無聲行動，讓孩子們感受到被理解和支持的力量。

屏東大學指出，10歲的Baby愛撒嬌且親人，是天生陪伴小朋友閱讀的好夥伴，喜歡靠在身上，大家都無法抵擋牠的撒嬌攻勢，服務7800人次；10歲的Bruce個性親人、穩定，右後腳因為天生骨骼發育問題，只用3隻腳走路，但不影響當快樂小狗，服務6700人次；Bonnie也是10歲，愛笑且好動，服務4500人次。

大禮包 屏東 朋友

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