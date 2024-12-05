快訊

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

聯合報「25個台北租屋故事」專題 獲吳舜文新聞獎

聽新聞
0:00 / 0:00

昔遭學生戲稱「鬼屋」 台大舊機械館華麗變身工學院博物館

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學內舊機械館興建於1943年，也是台北帝國大學時期興建的最後一棟建物，距今已有逾80年歷史並被登錄為歷史建築，近期翻新為工學博物館並對外開放。記者許維寧／攝影
國立台灣大學內舊機械館興建於1943年，也是台北帝國大學時期興建的最後一棟建物，距今已有逾80年歷史並被登錄為歷史建築，近期翻新為工學博物館並對外開放。記者許維寧／攝影

國立台灣大學內舊機械館興建於1943年，也是台北帝國大學時期興建的最後一棟建物，距今已有逾80年歷史並被登錄為歷史建築。過去由於年久失修，曾被台大學生戲稱為「舊機鬼屋」，後機械系投入數億元修繕，近期「華麗轉身」翻新為工學博物館並對外開放。

台大舊機械館於帝國大學時期曾由工學部四系共用，後改為機械系專屬教學空間，再轉變為教師研究室和行政空間，近年則成為機械系學生活動中心。

工學博物館執行長黃凱蘭，當年為了顧及動線，經評估後拆除舊機械館的左側建物保留右側，而後續伴隨工學院綜合大樓落成，多數教師已不再使用舊機械館，該館則變成學生活動天地，多為系學會、Ｋ書中心等。

但黃凱蘭也談到，當時無多餘經費，整棟舊機械館修修補補、內部老舊。為此，學生曾在舊機械館舉辦「鬼屋活動」，一方面調侃建物爛得像鬼屋，同時也訴求希望能有更完善的學生活動空間。

黃凱蘭指出，學系曾經討論是否將建物翻修成咖啡館，但後續認為，台大校園不缺一棟作為咖啡館的歷史建物，卻不會再有第二棟樓適合作為博物館。於是經全系共識，後續投入數億元、耗時約10年修復，於今年揭幕為工學博物館，博物館隸屬於台大機械系，未來維運、策展由機械系自籌財源。

台大工學博物館於揭幕後推出首個展覽「HERE with M.E」M.E代表機械工程（Mechanical Engineering）也是工學博物館Museum of Engineering縮寫，象徵台大機械人世世代代同在的空間。

展區分三部分，展區一展出由台大教師研發、比特斯拉更早的雛形電動車，20年前的太陽能車Formosun 3，以及近年由學生自主打造的賽車Epsilon 4；第二展區則藉由老照片、歷史物件，揭示舊機械館演變和修復後的理念；第三展區則為歷年來的師生專業創意。

黃凱蘭談到，舊館過去被視為校園毒瘤，後又因整修封閉了數年，近年不少學生對舊館缺乏記憶，希望藉由本次博物館展覽華麗轉身、對外開放，也以嶄新的面貌面對社會大眾。

台大工學博物館位於台大羅斯福路校本部，每週二、三與國定假日休館，開館時間為上午10時至下午16時，週末延長至17時。

由學生自主打造的賽車Epsilon 4。記者許維寧／攝影
由學生自主打造的賽車Epsilon 4。記者許維寧／攝影
20年前的太陽能車Formosun 3。記者許維寧／攝影
20年前的太陽能車Formosun 3。記者許維寧／攝影

博物館 台大 台灣大學 歷史建築

延伸閱讀

陳澄波誕辰130週年！臺博館特展以8件真跡向臺灣的自然力對話

營業體量增至4億 台人館長帶領南京雲錦博物館轉虧為盈

南市博物館腹地空間受限 立委竟脫口「建議不要去，不然會失望」

胞兄黃村告別式 雲林縣議長黃凱哽咽淚別

相關新聞

中山大學最新研究！塑膠微粒竟導致珊瑚長不大 且會骨質疏鬆

海洋中的塑膠微粒危害生態，中山大學最新研究發現，塑膠微粒會改變珊瑚骨骼的晶體結構，威脅珊瑚生態系統；紫皮珊瑚（Briar...

擬遭清大整併！中華大學明將召開校務發展重大說明會

國立清華大學2016年合併國立新竹教育大學，再傳出將整併私立中華大學，於該校設立「半導體學院」，持續擴充版圖。中華大學今召開...

昔遭學生戲稱「鬼屋」 台大舊機械館華麗變身工學院博物館

國立台灣大學內舊機械館興建於1943年，也是台北帝國大學時期興建的最後一棟建物，距今已有逾80年歷史並被登錄為歷史建築。...

碳足跡盤查企業最燒腦 雲科大「一驗多證」1次搞定

明年將開徵碳費，為協助產業界快速獲取碳足跡驗證，雲林科技大學獲國科會、縣府等官方支持，成功建立智慧農業「一驗多證」平台，...

來看熱血貼地飛行！清大賽車工廠傲全球 校內舉辦特展

清華大學由跨領域學生組成的NTHU Racing清大賽車工廠征戰國際且屢獲佳績，清大指出，校內圖書館一樓正舉辦「十年征途...

影／大葉大學電機系攜手船舶中心 開發水下無人機「濤寶」奪獎

彰化縣大葉大學電機工程學學生團隊與財團法人船舶暨海洋產業研發中心船舶產業處攜手開發具表演功能的水下無人機「濤寶」，挑戰2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。