昔遭學生戲稱「鬼屋」 台大舊機械館華麗變身工學院博物館

國立台灣大學內舊機械館興建於1943年，也是台北帝國大學時期興建的最後一棟建物，距今已有逾80年歷史並被登錄為歷史建築。過去由於年久失修，曾被台大學生戲稱為「舊機鬼屋」，後機械系投入數億元修繕，近期「華麗轉身」翻新為工學博物館並對外開放。

台大舊機械館於帝國大學時期曾由工學部四系共用，後改為機械系專屬教學空間，再轉變為教師研究室和行政空間，近年則成為機械系學生活動中心。

工學博物館執行長黃凱蘭，當年為了顧及動線，經評估後拆除舊機械館的左側建物保留右側，而後續伴隨工學院綜合大樓落成，多數教師已不再使用舊機械館，該館則變成學生活動天地，多為系學會、Ｋ書中心等。

但黃凱蘭也談到，當時無多餘經費，整棟舊機械館修修補補、內部老舊。為此，學生曾在舊機械館舉辦「鬼屋活動」，一方面調侃建物爛得像鬼屋，同時也訴求希望能有更完善的學生活動空間。

黃凱蘭指出，學系曾經討論是否將建物翻修成咖啡館，但後續認為，台大校園不缺一棟作為咖啡館的歷史建物，卻不會再有第二棟樓適合作為博物館。於是經全系共識，後續投入數億元、耗時約10年修復，於今年揭幕為工學博物館，博物館隸屬於台大機械系，未來維運、策展由機械系自籌財源。

台大工學博物館於揭幕後推出首個展覽「HERE with M.E」M.E代表機械工程（Mechanical Engineering）也是工學博物館Museum of Engineering縮寫，象徵台大機械人世世代代同在的空間。

展區分三部分，展區一展出由台大教師研發、比特斯拉更早的雛形電動車，20年前的太陽能車Formosun 3，以及近年由學生自主打造的賽車Epsilon 4；第二展區則藉由老照片、歷史物件，揭示舊機械館演變和修復後的理念；第三展區則為歷年來的師生專業創意。

黃凱蘭談到，舊館過去被視為校園毒瘤，後又因整修封閉了數年，近年不少學生對舊館缺乏記憶，希望藉由本次博物館展覽華麗轉身、對外開放，也以嶄新的面貌面對社會大眾。