碳足跡盤查企業最燒腦 雲科大「一驗多證」1次搞定

明年將開徵碳費，為協助產業界快速獲取碳足跡驗證，雲林科技大學獲國科會、縣府等官方支持，成功建立智慧農業「一驗多證」平台，從溫室氣體管理、碳足跡及產銷履歷透過AI智慧作業一次搞定，今天成果展深獲企業肯定，對接軌國際淨零幫助極大。

因應國內明年將開徵碳費與CBAM（歐盟碳邊境調整機制）接軌，企業界為取得碳足跡驗證及產銷履歷等多項驗證疲於奔命，雲科大建立「一驗多證」機制，透過智慧數位化作業，可比以往快速完成驗證程序，即便多項證照也不必再逐項作業，可一次搞定。

雲科大今天舉辦智慧農業「一驗多證」成果發表會，由校方工業工程與管理系副教授袁明鑑說明平台運作，他說，學校與第3方查證單位建立「一驗多證」策略聯盟並建置數位平台，企業或工廠可透過平台同步建立產銷履歷、溫室氣體排放、碳足跡相關資料，再透過數位化AI系統整合產出成果報告。

袁明鑑說，這些報告經第3方查證公司查證通過，可一次取得ISO14064-1或ISO14067及TAP等多項證書，減少申請過程的人力與時間消耗等成本，其「農漁牧產業產品供應鏈溯源管理方法」系統也已取得美國、中華民國發明專利，未來將是國內農業產業敲開國際市場的一大利器。

縣府計畫處表示，縣府與雲科大合作去年建置「雲林淨零轉型服務窗口」提供一站式專業服務，今年進一步建置「淨零排放諮詢專線」提供即時的碳管理諮詢，搭配雲科大「一驗多證」機制，協助業界建置產品碳足跡盤查資料庫及專業建議，幫助產業在淨零排放作業過程中更有方向。

今天3家參加「一驗多證」計畫的企業獲頒產銷履歷，立瑞畜產董事長王雅慧說，以前業者需準備多項資料針對不同項目自行送件，有時光寫計畫就如同瞎子摸象，如今在政府和雲科大輔導下，不僅目標明確且將資料系統化送審，省時又省力。