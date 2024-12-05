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來看熱血貼地飛行！清大賽車工廠傲全球 校內舉辦特展

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「十年征途• 疾速歲月：清大賽車工廠追夢之旅」位於總圖書館1樓知識集。圖／清大提供
「十年征途• 疾速歲月：清大賽車工廠追夢之旅」位於總圖書館1樓知識集。圖／清大提供

清華大學由跨領域學生組成的NTHU Racing清大賽車工廠征戰國際且屢獲佳績，清大指出，校內圖書館一樓正舉辦「十年征途•疾速歲月：清大賽車工廠追夢之旅」特展，現場除有由賽車工廠所打造，第一輛遠征歐洲的學生方程式賽車TH06，還展出全台第一組由學生團隊自製的「輕量化碳纖輪框」和多年征戰所拿下的獎盃，內容豐富精采。

「清大賽車工廠」2015年由一群熱愛賽車及工程的動機系學生創立，還有物理、經濟、化工、科管等系學生參與，學生們自行設計及研發學生方程式賽車，創下許多輝煌成果，打造出台灣第一輛電動賽車、第一輛四輪驅動車。

清大指出，這群懷抱熱情、聚集各系所不同領域的清大學生，他們追求的不只是速度，同時也在工程、設計、商業管理方面與來自各國的好手進行全方位較量，為的就是圓一個冠軍夢。

從TH01到TH08，每一代賽車都有新的發展和突破，這次展覽除可看到同學們滿滿的研發能量，也細數他們多年來的心路歷程，堅持提高自製率，努力打造100% MIT的賽車。在能源轉型的風潮下，團隊選擇專攻電動車，TH05優異的加速表現還一度讓媒體喊話「特斯拉小心！」

清大說，清大賽車工廠2015年起，參加在日本舉行、全球規模最大的工程設計比賽-學生方程式賽車競賽（Formula SAE），2019年獲電車組第2名，在98支參賽隊伍中總排名第9，同時獲「最佳電子系統設計獎」第2名及「最佳效率獎」第3名。

清大指出，2021年因疫情影響，團隊遭逢日本學生方程式禁止海外隊伍參賽的困難，卻化危機為轉機，轉戰歐洲賽，成功走向更大的世界舞台。當年TH06的比賽成果可是世界排名第21，稱霸全台第1。

清大賽車工廠團隊多年征戰所拿下的獎盃與比賽照。圖／清大提供
清大賽車工廠團隊多年征戰所拿下的獎盃與比賽照。圖／清大提供
全台第一組由學生團隊自製的「輕量化碳纖輪框」。圖／清大提供
全台第一組由學生團隊自製的「輕量化碳纖輪框」。圖／清大提供
TH06是清大賽車工廠第一輛遠征歐洲的學生方程式賽車。圖／清大提供
TH06是清大賽車工廠第一輛遠征歐洲的學生方程式賽車。圖／清大提供

團隊 清大

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