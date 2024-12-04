影／大葉大學電機系攜手船舶中心 開發水下無人機「濤寶」奪獎

彰化縣大葉大學電機工程學學生團隊與財團法人船舶暨海洋產業研發中心船舶產業處攜手開發具表演功能的水下無人機「濤寶」，挑戰2024DIGI+全球數位新星大賞專題競賽，勇奪第一名，濤寶可運用於電影拍攝和商業表演，為觀眾帶來不同的視覺體驗。

大葉大學電機系主任林聖義表示，數位發展部數位產業署從7月起推出為期5個月的「2024 DIGI+ Talent跨域數位人才加速躍升計畫」，希望結合產學能量，培養學生數位科技應用及跨領域能力，內容包括理論課程及實務專題訓練，學員必須完成200小時的實習，並參加專題研究競賽。

林聖義說，電機系學生卓品程、黃凱駿、鄭子修、謝宗佑、詹孟學，在船舶暨海洋產業研發中心船舶產業處副處長曾俊舜及多位工程師指導下，完成專題作品「具表演功能之水下智慧遙控載具開發研究—濤寶」，展示了船舶設計、機電控制和水下科技的融合，獲得第一名的佳績，抱回獎金10萬元。

大四生黃凱駿說，團隊將天空無人機的表演技術引入水下領域，突破傳統水下科技的限制，「濤寶」是一款具表演功能的水下智慧遙控載具，能夠在水族館、海洋公園等場所進行水下舞蹈或燈光表演，為觀眾帶來沉浸式的藝術體驗，這項創新技術的應用可用於商業活動、品牌推廣表演，或電影和電視節目的水下拍攝，為影視作品提供更具創意的視覺效果。

船舶中心資深工程師張方南說，這是船舶中心第二年與大葉大學合作，參加數位發展部數位產業署的人才培育計畫，提供研習環境，並帶領學生學習工程邏輯、系統性思維以及研發專案管理，累積實務經驗與解決問題的能力。