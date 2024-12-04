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輔大推創立百年月曆 海選俊男美女拍攝

中央社／ 新北4日電
輔仁大學4日舉辦慶祝創校百年所推出2025年月曆發表會，由學生擔任各月份的模特兒並以走秀方式出場，最後由校長藍易振（前）壓軸演出。 （中央社）
輔仁大學4日舉辦慶祝創校百年所推出2025年月曆發表會，由學生擔任各月份的模特兒並以走秀方式出場，最後由校長藍易振（前）壓軸演出。 （中央社）

為慶祝輔大明年創校百年，經校內海選出線24名俊男美女拍攝月曆，在校長藍易振帶領走秀下，月曆正式亮相。他笑說，這是他第一次走秀，但氣氛很輕鬆，不會很緊張。

輔仁大學今天舉辦慶祝創校百年所推出2025年月曆發表會，由學生擔任各月份的男女模特兒以走秀方式出場，最後由藍易振壓軸演出，引來許多圍觀的學生鼓掌及歡呼。

藍易振表示，輔大從民國14年在北京創辦，50年在台灣復校，為慶祝明年邁入創立百年校慶，將舉辦系列活動，首先就從校訓「真善美聖」中的「美」來出發。

他表示，外界稱輔大出美女，其實還出帥哥，為因應百年校慶及兼顧性平角度，這次特別招募男女同學來參與月曆的拍攝，吸引上百名學生參與角逐，最後選出男女模特兒各12人。民眾可上網預購。

他也坦承今天是第一次走秀，他表示，因為是和同學一起走，氣氛很輕鬆，不會很緊張，看到同學們多才多藝展現自我，非常欣慰，也就是輔仁大學追求真善美聖的精神。

據了解，這次月曆模特兒中，包括文嚴霆、高茂傑、簡楨庭等人都有模特兒經驗且已獲經紀約；其中，高茂傑

的媽媽就是模特兒，出生後才5個月大時，就和媽媽一起拍了「媽咪寶貝」雜誌封面，國小還接拍了廣告，他受訪表示，希望未來能到歐洲發展模特兒事業。

女模劉馥瑄受訪表示，她當初不夠苗條，但在朋友鼓勵下參加甄選，很高興能被選上。

輔大表示，這次百年校慶月曆的模特兒，都是經由全校公開徵選，吸引上百人參賽，最後是由輔大校友、有「針織女王」封號的潘怡良設計師領軍擔任評審，經2階段評選才遴選出24名模特兒，特別商請攝影師楊景百、張國耀操刀製作月曆。

月曆 模特兒 藍易振 輔仁大學

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