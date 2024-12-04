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嘉義群震助釋放應力 中正大學學者：仍不能掉以輕心

中央社／ 嘉義縣4日電
嘉義最近發生群震現象，中正大學地震學者今天表示，這屬於0403花蓮大地震後應力調整，有助釋放地底積存應力；但1941年嘉義中埔曾發生規模7.1地震，民眾不能掉以輕心。圖／中正大學提供
嘉義最近發生群震現象，中正大學地震學者今天表示，這屬於0403花蓮大地震後應力調整，有助釋放地底積存應力；但1941年嘉義中埔曾發生規模7.1地震，民眾不能掉以輕心。圖／中正大學提供

嘉義最近發生群震現象，中正大學地震學者今天表示，這屬於0403花蓮大地震後應力調整，有助釋放地底積存應力；但1941年嘉義中埔曾發生規模7.1地震，民眾不能掉以輕心。

中正大學地球與環境科學系副教授溫士忠告訴中央社記者，最近每天都監測到地震（很多是無感地震），不排除還會再搖一陣，過去嘉義地區發生群震現象，大約會持續1、2個月。

溫士忠說，群震現象有助於釋放地底應力，且嘉義地區斷層帶比較破碎，斷層長度不長，因而地震規模不會太大；不過，1941年中埔曾發生規模7.1地震，風險仍存在。

嘉義縣水上鄉昨天發生芮氏規模3.9淺層地震，10月下旬、11月底與水上鄉相鄰的中埔鄉也發生十幾起有感淺層地震，最大震度達4.9，引起嘉義縣市民眾擔憂會發生大地震；溫士忠強調，民眾具備防震觀念更重要，在災難來時，才能降低傷害。

0403花蓮大地震 中埔 中正大學 嘉義

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