銘傳大學永續生活節 展現校園零碳生活圈願景

銘傳大學今於桃園校區明園廣場舉行「銘傳永續生活宣言」簽署儀式，並同步發布《2024永續報告書》。本次活動以「永續新生活」為主題，吸引校內外師生、校友及社區居民熱烈參與，展現校園推動永續發展的具體行動與強烈決心。

銘傳大學總校長李銓表示，淨零排碳是學校的重要發展目標，透過教育、校園設施與社會參與的多重努力，將使銘傳校園成為永續發展典範，師生、校友及社區居民共同簽署「銘傳永續生活宣言」，共同宣誓落實永續理念及行動支持。

永續長盧陽正說明，《2024永續報告書》強調銘傳在聯合國永續發展目標（SDGs）的框架下，從能源管理、資源回收到生態保育等領域，都持續展現卓越成果。報告書中列舉校園在降低碳排放、推動環保設計及提升永續教育的實際案例，呼籲全體師生將永續理念融入日常生活。

活動現場的「永續小市集」吸引眾多參與者的關注，各式攤位展示永續生活的多樣實踐方式。低碳餐盒的推廣、多肉植物組盆DIY、魚菜共生農法體驗，以及由學務處主辦的二手商品拍賣會，讓參加者在輕鬆的互動中了解如何從飲食、種植及消費中實現環保。

另外建築系的低碳建築展示透過模型和數據，向參觀者呈現創新設計如何助力降低建築碳足跡。都防系展出的「永續韌性城市」專題，從真實案例出發，生動解釋城市如何應對氣候變遷帶來的挑戰；活動中還安排原住民手工藝教學和綠色旅行規劃分享，讓參與者深刻體會文化與永續結合的魅力。

此次活動吸引威剛科技、晶寶建設及星華股份有限公司等多家企業與社會組織積極參與。評量個人是否達標永續生活的師生超過2千人，活動參加人數也超過千人，不僅凝聚校內外力量，也深化學校與社區、企業間的合作關係，充分展現校園零碳生活圈的願景與行動力。