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好天氣享受攝影力 文大攜手業者造福學子

聚傳媒／ 校園記者王韻實報導
照片為記者拍攝
照片為記者拍攝

藉著好天氣，文大新聞系學生走出教室，進行實地拍攝練習，並透過佳能提供的相機進一步提升攝影技巧，培養對環境與構圖的敏銳觀察力。

台灣佳能資訊股份有限公司CII行銷與影像解決方案事業部的Rita特別為學生介紹了佳能相機及鏡頭的功能與應用，並展示了最新技術如何協助攝影者捕捉清晰、精確的畫面。Rita還分析佳能的優勢，讓學生了解如何在各種拍攝情境中選擇適合的器材。

佳能資訊公司公關部門的Hanni也分享了校園大使計畫。曾任第二屆校園大使的Hanni，鼓勵學生踴躍報名參與。她提到，入選後佳能會提供專業課程來助力學習與職涯發展，並強調面試時誠懇與努力的態度能讓學生在競爭中脫穎而出。

隨後，學生們在同組組員的協作下進行人物拍攝，充分運用了這學期所學的攝影技巧。他們嘗試不同的拍攝角度與表現方式，無論是捕捉人物的自然表情，還是創造特定的情緒氛圍，都努力將所學應用於實際情境中，展現各自的創意與風格。

最後，學生們將完成的攝影作品上傳至雲端平台，並邀請同學與廠商共同參與票選，選出心目中最具創意和技術水準的作品。這樣的活動不僅促進了同學之間的互相學習與交流，也讓每位學生有機會觀察自己與他人不同的創意表現，進一步提升了自己的攝影技術。

在此次由文大新聞系與佳能共同舉辦的實地拍攝活動中，學生們不僅深入了解攝影的技巧與器材運用，更透過實際操作展現了創意與努力。其中，學生張歆妤憑藉出色的作品獲得的高度肯定。

張歆妤表示，能夠在這次活動中獲獎，感到非常榮幸。她特別提到佳能相機的輕便設計和優秀性能，讓她能夠更加靈活地應對各種拍攝情境，專注於構圖和瞬間的捕捉。她認為，佳能的設備不僅是工具，更是幫助她創作的好夥伴。

新聞攝影老師張新偉表示，雖然單眼相機不是班上同學人人有，但是可以利用系上資源或者是同學們互借相機拍攝，也希望藉由這次的體驗拍攝，讓同學們更喜歡攝影，進而用相機紀錄每一個瞬間。

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