樹德科大流行設計系畢展 高雄駁二特區倉庫群展出

樹德科技大學流行設計系畢業展演6日至12日在駁二藝術特區登場，為期一周。今年展題以《蘊形NEBULA》創新時尚為主軸，畢業生發表4年來淬鍊作品，還邀台灣針織女王知名設計師潘怡良展出創作，流設系助教、藝術總監王鎮秋說，今年學生作品原創前衛，可望為時尚界再添生力軍。

王鎮秋指出，這屆畢展主題蘊形 NEBULA意喻著「時光輪迴，蘊藏多樣運行流轉演進，永恆忘卻與被遺捕捉剎那凝縮一時」，她看到畢業生經歷學習、通宵達旦熬夜製作，將五蘊感受融入畢展作品，呈現最美的爆發，新世代活力和創意驚人。

此外，今年特別邀請台灣針織女王潘怡良，還有2024「原創服裝大賞」傑出商品魅力獎暨首獎設計師洪福伸及知名帽飾設計師郭文庭聯合展出得獎系列，以及世界皮革大賽金獎歐修維、佳作凃詠筑等優秀校友作品一同展出。

流設系助教、行政總監蔡宜臻對畢業生作品讚賞有加，她說創新、技術、時事議題與時尚結合畢業製作，不僅是大學4年學習成果總結，更是設計理念與技術實踐，從主題發想開始，勇於突破結合服裝髮妝整體造型，充分傳達服裝故事也展現精湛工藝。