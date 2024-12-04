海外台校代表齊聚吉隆坡 邀專家分享大專AI聯盟
海外台灣學校代表今天齊聚馬來西亞吉隆坡，透過三長會議交流經驗，並邀專家分享「台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）」的推動情形，增強與國內大專的連結。
教育部今天發布新聞稿，印尼雅加達、印尼泗水、越南胡志明市的海外台校代表，今天齊聚在馬來西亞吉隆坡台校舉辦的「第23屆海外台灣學校董事長、校長及家長會長聯席會議（三長會議）」，促進校際交流。
因應生成式AI快速發展，教育部於今年9月成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，113學年第1學期共有台大等25校加入。今天的三長會議中，也邀請台灣科技大學資訊工程系教授鮑興國介紹AI聯盟的推動情形，以及高教產官學合作的現狀，期待有助於海外台校與國內各大專校院連結。
教育部國際及兩岸教育司長李毓娟致詞提到，海外台校是政府推動「新南向政策」的重要基地，也是台灣教育在海外的延伸。期許海外台校透過108課綱，翻轉學生學習及思維模式，朝向精緻化、卓越化教育目標努力。
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