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飲食影響碳排可視化 元智學生設計互動網頁獲獎

中央社／ 台北4日電

元智大學資傳系學生團隊設計互動網頁，將食物消化後的碳排放量、產電量及環境影響可視化，並結合AI技術，幫助使用者理解飲食行為對永續發展的影響，在ISARCH國際賽獲得互動設計組獎項。

元智大學今天發布新聞稿指出，元智資訊傳播系學生的3組畢業專題作品「愛無能」、「NO.2」、Multifly，在2024年ISARCH國際比賽中脫穎而出，榮獲互動設計組Winner獎項，展現學生在互動設計與創新應用上的卓越實力。

「愛無能」作品利用爬蟲技術蒐集與「愛無能」相關的詞彙，並以動態視覺呈現情感缺失的概念，讓使用者先完成互動測驗，得知自身的「愛無能」指數，同時透過AI生成專屬圖像，結合共鳴的主題標籤，深入探索情感的內涵。

「NO.2」則透過互動網頁，將食物消化後的碳排放量、產電量及環境影響可視化，結合AI辨識技術與資訊設計，幫助使用者理解飲食行為對永續發展的影響，並提供環保飲食建議，以趣味方式倡導環境友善飲食，呼籲大眾為地球永續努力。

另外，Multifly作品結合AI技術與醫學知識，將皮膚斑紋轉化為獨特藝術形式，呈現皮膚多樣性之美，並與異位性皮膚炎基金會合作，讓大眾重新審視身體特徵的價值。

元智大學表示，這些成果展現年輕世代在創新設計與社會關懷上的無限潛力與熱情，也象徵元智在教育與創新發展上的重要里程碑。未來學校將持續投入資源並提供多元平台，支持學生參與更多國際競賽，鼓勵他們在專業領域不斷突破。

元智大學

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