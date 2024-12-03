海洋科大樂齡硬舉大賽 新北萬里長者成功挑戰80公斤

台北海洋科技大學USR計劃與沙崙里合作，去年成立青銀樂活俱樂部示範教學點，長者平常上課與學生互動，不僅是帶著他們做健康操，還有教導許多長者相關知識，而今年特別舉辦「聖誕青銀硬舉大賽，樂齡學院體適能大會」活動，除了銀髮系師生參加外，更邀請學校周圍在地沙崙里社區民眾共襄盛舉，達到青銀共樂之目的。

台北海洋科技大學銀髮系尤欽弘表示，近年來肌少症的議題逐漸被重視，台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系，為了提倡銀髮族肌力的重要性及推廣肌力訓練的好處，藉由辦理聖誕青銀硬舉大賽，也讓長輩展現一年來的訓練成果。讓大學生與長者一起參賽，60歲以上參與長者達40人，年齡最高參與者為84歲，另外長者男生組舉起最重為80公斤，女生組最重是50公斤，充份展現銀髮長者，過去一年的肌耐力提升成果。

尤欽弘也說明，樂齡體適能大會六角槓硬舉大賽，採用國際健力總會IPF係數公式計算出之分數作為參賽者成績。比賽所使用之六角槓，空槓重量則為20KG，每位參賽者有三次試舉機會，可自行決定槓片重量，透過此活動，善盡大學社會責任實踐計畫，不斷深入社區高齡者運動教學、服務經驗，投入一系列適合高齡者從事的多元性運動課程，於各鄰里銀髮俱樂部、關懷據點，已達到健康福祉之聯合國永續發展目標。