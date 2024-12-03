故宮69萬件藏品修復師僅16人 台師大建教合作畢業生有望到故宮任職

國立台灣師範大學與國立故宮博物院今日於師大美術館舉行合作備忘錄簽署儀式，聚焦藝術學院文保中心與故宮在文物修復案的合作。故宮院長蕭宗煌表示，故宮有69萬件藏品但僅有16位修復人員，有鑒於故宮修復人力不易增加，希望能以建教方式和台師大合作，學生畢業後到故宮從業擔任修復師。

簽約儀式由故宮博物院院長蕭宗煌與台師大校長吳正己共同簽署雙邊合約，蕭宗煌指出，典藏、管理、修復一直是博物館的核心精神，故宮文物當年從上海遷到南京，後到四川再輾轉來到台灣，文物經長途的跋涉，都要感謝當年老工人們的陪伴才能保存至今。

但蕭宗煌也指出，故宮約有69萬件館藏，僅有16位修復人員，連立委都調侃這樣的人力「是要修到民國幾年？」而文物跟人一樣，生病就需看醫生，狀況良好者需經常性維護，一但出現問題則務必要進行修復，故宮無法將時光倒流，但確實能藉由修復讓藏品回春，回到外界期待的樣貌再對外展出。

蕭宗煌說，台師大已經成立文保中心，歷來校內美展、得獎作品都會保存，學生馬上能進行修復實務訓練；故宮修復人力現在不易增加，希望以建教方式合作，學生畢業後到故宮擔任修復師，或到其他單位從事修復工作甚至自己開業。此外，台師大也有不少國際生，能和故宮合作一周一至二天到故宮上課，學習如中華文化課程、博物館導覽等。

台師大校長吳正己也指出，不少藝術家都是台師大出身，近期學校也成立EMAM藝術高階碩專班，專班以全球藝術見學、文物保存修復、藝術法規及論文寫作等4門為核心課程，屆時學生有機會到故宮上課、實作，故宮修復經驗也值得學生學習，希望雙邊合作能1+1大於2。

今日儀式也邀請台師大姊妹校、東京藝術大學立體文物修復專家岡田靖觀禮，岡田靖指出，文物經歷過時間淬煉後，需要有人可正確執行修復技術，台師大正是引領台灣文物保存領域的機構，希望故宮、台師大能有更多發展合作機會。

師大美術館亦舉辦了《時光逆旅-文物修護的美學與實踐》展覽。展覽介紹文物修復的程序與器具，並展出修復後的典藏品。展覽由師大美術館與文物保存維護研究發展中心合作，透過現地修復教育，展示文物修復過程中的美學理念，讓觀眾體會作品生命延續的過程。