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台師大與故宮合作 開跨域課程、促文物保存修復

中央社／ 台北3日電
台師大與故宮簽署合作，未來將開啟跨領域課程教學與交流。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台師大與故宮簽署合作，未來將開啟跨領域課程教學與交流。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台師大故宮簽署合作，未來將開啟跨領域課程教學與交流，並促進文物保存修護科技、博物館數位內容創作等合作，學生也有機會到故宮實習。

台灣師範大學與故宮博物院今天在師大美術館舉行合作協議簽署典禮，旨在深化雙方於學術研究與實務合作上的合作，並推動文化與教育領域的多元交流、共同培育人才，簽約儀式由故宮博物院院長蕭宗煌與台師大校長吳正己共同簽署。

故宮博物院院長蕭宗煌表示，文物典藏、管理、修復等都是博物館的核心議題，故宮典藏近70萬件，這些文物經過長途跋涉到台灣，當要對外展示或例行檢查有問題時就要進行修復，雖然沒有辦法把時光倒流，但透過修復可以讓文物回春。

蕭宗煌提到，台師大除了是藝術師資培育的重要基地，還設有文物保存中心，可提供實務訓練，讓學生沉浸式進入修復領域；為培育更多文物修復人才，未來故宮也希望透過建教方式，讓學生有機會到故宮修復室訓練，另外也希望安排台師大國際生到故宮上課，接受導覽等培訓。

台師大校長吳正己指出，台師大的文保中心結合科技，讓文物修復都有科學依據和學理，未來透過和故宮合作，希望提供學生實習場域，而台師大還新成立藝術產業高階經理碩士在職專班，希望未來讓對藝術有興趣的學生，有機會到故宮上課或實作。

台師大補充說明，未來將結合故宮的學術專業與台師大各學院的資源，開啟跨領域課程教學與交流活動，並促進文物保存修護科技、博物館數位內容創作、學術研究與教學等實質合作，為文化傳承與推廣做出更多貢獻。

台師大 故宮 文物 跨領域多元學習

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