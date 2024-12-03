被迫扎針3至7年…台師大抽血換學分爭議未停 學生哽咽：又被教練威脅

立法委員陳培瑜上周爆台師大女足選手淪為教練、教授的實驗白老鼠，台師大當日便發聲明指是學生同意。不過，學生今再爆事實與校方聲明不符，女足學生被迫「扎針」長達3到7年，且教練於此事曝光當晚，竟將學生叫到研究室恐嚇，不講出是哪位學生「走漏風聲」，便威脅「我們就耗在這裡」，不讓學生離開研究室。

台師大上周爆出女足教練要求學生在無醫事人員資格的執行之下，配合連續抽血，學生若不願意配合，就以扣留畢業學分威脅，而研究補助受試者的經費也遭教練以隊費名義回收。陳培瑜今與師大女足運科實驗研究倫理事件的當事同學共同召開記者會，人本教育基金會執行長馮喬蘭、台北市女子足球員職業工會副主任葉子彧，及台師大學代會主席許靜玟也出席關注，台師大、教育部高教司，及體育署則正面回覆。

陳培瑜表示，台師大在事件曝光後當天，在未經調查就火速以五點聲明定調「部分內容與事實不符」、「參與學生均事先知情且同意」、「所有檢測均委託長庚醫院或合法醫事檢驗所執行」，試圖為教練洗白。同時，又出現教練個別約談球員、助理教練於群組中指導學生統一口徑、專責導師在群組中詢問要求同學提供「導正媒體報導」說法的要求，這些作為都加深了學生的恐懼。

被迫抽血的學生今表示，今年8月因不滿長期被迫參與實驗而退隊，就遭教練數落，「大一、二就該讓你退學了。」學生指，自己在錄取台師大後，大一還未入學的暑假就開始配合實驗抽血，自2020年至今年已達4年多，陳培瑜則補充，有學生向她表示已連續配合抽血7年，所以受害學生依入學年次不同，被迫抽血配合實驗的時間應達3至7年。

台師大學務長林玫君指出，校方第一時間已暫停教練、助理教練職務，也於11月28、29日分別成立學術研究論理、霸凌事件兩個調查小組，校長吳正己明天也將召集校內所有校隊教練了解隊內情況，並提醒相關計畫執行應保障學生權益。

教育部高教司代表宋雯倩表示，相關案件已經進入調查程序，教育部會持續關注並要求師大應依程序辦理；體育署代表黃筱棻則回應，本案涉及的教練如已被台師大暫停職務，台師大應行文告知體育署，體育署會要求相關單位該教練未來不能進入比賽場地，會後體育署也會啟動相關查察作業。

許靜玟指出，台師大有超過30支運動校隊，校方應該要確保這樣的問題不會再出現在任何校隊或研究計畫中。教育部體育署也應該要檢討，為何我國的體育環境會容許發生這樣的事情，教練、老師與學生間的特殊權利關係讓學生連說出真相的空間都沒有。

馮喬蘭表示，本案原先應該是可以循正常研究倫理與校園霸凌事件的處理機制，但台師大上周的聲明以及後續單獨約談學生的狀況後，又回到目前教育與體育界對於相關事件的處理慣用手法，難怪學生只能向外求救；葉子彧則提醒，校隊學生兼具學生與聯賽球員的雙重身分，容易造成球員成為球隊的補助申請工具，體育署應進一步查察。

陳培瑜說，學生要求同步啟動心輔資源，且為讓所有學生能安心接受輔導，資源應從校外導入，林玫君則允諾相關資源一定會依學生需求盡快啟動。