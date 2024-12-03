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女足遭爆抽血換學分 台師大：教練停職、啟動霸凌調查

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立委踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。本報資料照片
立委踢爆國立台灣師範大學女足教練，寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授進行實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分。本報資料照片

人本教育基金會今上午針對國立台灣師範大學女足隊實驗計畫事件與立委召開記者會。台師大也表示，已暫停教練職務、重新安排訓練，已成立調查小組進行霸凌調查，並將於今日召開會議。

立委陳培瑜日前踢爆，國科會精準運動科學研究專案計畫，在執行「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」時，疑似出現霸凌情況。學生被教練要求須連續14天配合抽血，且每日要被抽3次，從早上5點一路做到晚上9點，若不配合，教練就以扣學分當作威脅。

人本教育基金會今和陳培瑜再度召開記者會，呼籲教育部正視相關體育界因權勢關係衍生出不當對待處理問題。台師大則表示， 11月28日當晚，教練想要了解球隊狀況，主動與隊員溝通，然而未察覺隊員為當事人，過程中因情緒表達及認知差距才引發更多誤解。

台師大指出，考量該名教師及助理教練目前不宜與足球隊員繼續接觸，自11月29日起，暫停該名教師教練及助理教練相關教練職務，另由專人接手負責足球隊訓練事宜，以確保事件調查公正。

再者，台師大也指出，已成立調查小組進行霸凌調查，並將於今日召開會議，進一步討論處理。也成立研究倫理調查小組， 針對國科會研究計畫，是否涉及違反研究倫理規範，並於1月28日啟動研究倫理審查，同步於今實地查核研究過程及細節。

台師大說，也提供學生心理輔導及支持服務，已向全體女足隊學生發送關懷信，說明心理輔導、霸凌申訴等管道及聯繫方式，提供關懷與支持資源；為女足隊提供心理輔導與諮商服務。校長吳正己將於12月4日邀集各校隊教練座談，提醒教練遵守指導倫理及校園友善原則。

倫理 台師大 教練 霸凌

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