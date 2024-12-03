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陽明交大解致病蛋白結構 助囊性纖維化藥物開發

中央社／ 台北3日電

陽明交大團隊運用冷凍電子顯微技術，解析囊性纖維化致病蛋白的結構，為藥理作用提出解答，有助於未來推動囊性纖維化、分泌性腹瀉、多囊腎病等新一代藥物的開發。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，CFTR蛋白在細胞中扮演氯離子傳輸的角色，協助水分通過細胞膜，保持身體系統的正常運作，當CFTR發生缺陷突變時，細胞膜中負責電解質與水分傳輸的通道會被阻塞，導致囊性纖維化，影響呼吸和消化系統功能，而當CFTR活性過高時，水分傳輸過多則會引發分泌性腹瀉等病症。

陽明交大藥理學研究所所教授黃自強運用冷凍電子顯微技術，成功解析CFTR蛋白的完整結構，並發現一些抑制劑可以結合CFTR蛋白的特定區域，引發結構改變，進而降低其活性。

陽明交大提到，這個機制為過去不知道的藥理作用提出解答，也替治療囊性纖維化針對CFTR蛋白的藥物研發提供新方向，有望推動針對囊性纖維化、分泌性腹瀉及多囊腎病的下一代藥物開發，帶來更多治療希望，研究成果刊登在國際期刊。

有趣的是，研究團隊發現豬也有CFTR，但同樣的抑制劑在豬身上的效果就不明顯。為解答這個疑惑，團隊特地將人與豬的CFTR蛋白結構上的片段互換，結果豬的CFTR蛋白對抑制劑的反應變得與人的CFTR幾乎一致，解釋這些微小結構差異如何影響藥物的效果。

黃自強表示，能夠縮小至分子或原子的尺度，觀察細胞運作，始終是他從事科學工作的夢想，過去醫學研究大多從器官或細胞層面探討疾病，但這往往難以揭示病理機制和藥物作用原理，也限制新一代藥物的開發。

黃自強提到，大部分藥物的標的物都是蛋白質，但過去難以精確了解藥物如何與蛋白結合以及結合後如何影響其功能，冷凍電子顯微技術讓科學家更輕鬆地解析蛋白質的結構，並開啟基於這些結構的精準藥物設計新大門。

團隊 陽明交大

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