快訊

員工親筆信再控「與霸凌加害者站一起」 台鐵說話了

柴犬每天晚上五點蹲坐門口 飼主難過：抱歉爺爺再也不會回家

牛津辭典2024年度代表字 「大腦腐蝕」一詞時隔170年再受矚

聽新聞
0:00 / 0:00

全台天主教學校聖誕聯合點燈 靜宜大學愛心募款傳光傳愛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學聯結天主教會的大、中、小學等46所學校舉行點燈儀式，共同點亮基督之光，並展開聖誕愛心聯合募款活動。圖／靜宜大學提供
靜宜大學聯結天主教會的大、中、小學等46所學校舉行點燈儀式，共同點亮基督之光，並展開聖誕愛心聯合募款活動。圖／靜宜大學提供

靜宜大學今晚聯結天主教會的大、中、小學等46所學校舉行點燈儀式，共同點亮基督之光，展開聖誕愛心聯合募款活動，靜宜大學董事會代表、主顧修女會馬玉潔修女說，世界各地在12月慶祝救世主耶穌降臨人間，給世人帶來光明、希望與和平，但現今有許多民眾正生活在痛苦中，需要光的照耀和引導。

馬玉潔修女呼籲年青人連結志同道合的朋友，站出來成為和平使者散發自己的亮光，為國為民效勞，讓這樣的人生更精彩。

靜宜大學聖誕點燈活動結合該校宗教輔導室的大學社會責任(USR)計畫及社區資源，由苑裡天主堂聖心樂團的聖誕組曲演奏揭開序幕，主顧修女會馬玉潔修女點亮「將臨期」的第一根蠟燭，象徵新的禮儀年開始，師生在祈禱祝福中，傳光傳愛照亮世界各角落。

馬玉潔修女指出，她多年前到南投部落參與當地教會青少年活動，在夜晚從一個部落步行到另一個部落，雖然路上沒有路燈，但有夜光和星星陪伴與指引大家不害怕迷失。每個人心中都有一盞明燈，若願意打開心門、活出愛，心中的明燈自然會亮起；生活也會更快樂，周邊的人因你的陽光，也跟著快活起來。

靜宜大學校牧楊安仁神父說，天主教會以聖誕節前4個星期的「將臨期」來預備慶祝聖誕節；「將臨期」有4個主日，每一個主日點燃一根蠟燭來提醒大家；並以祈禱和等待迎接耶穌而做準備。

楊安仁表示，今年靜宜「聖誕愛心募款」將為「豐原天主堂災後修建經費｣、「慈愛教室大樓重建經費｣ 、「薩赫爾和非洲之角地區兒少供餐計畫｣ 及「羅蘭弱勢學童及家庭支持計畫｣籌募經費；邀請大家加入靜宜愛的行列，不分國籍共同關懷貧窮弱小的團體，以具體行動實踐愛的意義。

靜宜校方也在校園中布置璀璨聖誕馬槽、天使及小羊等聖誕燈飾，在祥和與溫暖氣氛中迎接聖誕佳節來臨，也成為熱門拍照與打卡溫馨的聖誕景點。

全台天主教學校聖誕今晚聯合點燈，靜宜大學愛心募款傳光傳愛。圖／靜宜大學提供
全台天主教學校聖誕今晚聯合點燈，靜宜大學愛心募款傳光傳愛。圖／靜宜大學提供

靜宜大學「聖誕點燈」由苑裡天主堂聖心樂團的聖誕組曲演奏揭開序幕。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「聖誕點燈」由苑裡天主堂聖心樂團的聖誕組曲演奏揭開序幕。圖／靜宜大學提供
靜宜校方在校園中布置璀璨聖誕馬槽、天使及小羊等聖誕燈飾，在祥和與溫暖氣氛中迎接聖誕佳節來臨。圖／靜宜大學提供
靜宜校方在校園中布置璀璨聖誕馬槽、天使及小羊等聖誕燈飾，在祥和與溫暖氣氛中迎接聖誕佳節來臨。圖／靜宜大學提供
靜宜校方在校園中布置璀璨聖誕馬槽、天使及小羊等聖誕燈飾，在祥和與溫暖氣氛中迎接聖誕佳節來臨。圖／靜宜大學提供
靜宜校方在校園中布置璀璨聖誕馬槽、天使及小羊等聖誕燈飾，在祥和與溫暖氣氛中迎接聖誕佳節來臨。圖／靜宜大學提供
靜宜大學董事會代表、主顧修女會馬玉潔修女點亮「將臨期」的第一根蠟燭，象徵新的禮儀年開始。圖／靜宜大學提供
靜宜大學董事會代表、主顧修女會馬玉潔修女點亮「將臨期」的第一根蠟燭，象徵新的禮儀年開始。圖／靜宜大學提供

募款 愛心 神父 耶穌 聖誕節 靜宜大學

延伸閱讀

一簽多行恢復 客湧港感受聖誕 有稱「除商場沒太多景點」

桃園中原文創耶誕祭14日開展 大江聖誕派13日一折義賣

兆豐投信攜手觀音愛心家園 聖誕溫暖傳遞愛

Audi 聖誕奇蹟之旅 周末圓山花博公園登場

相關新聞

中山大學最新研究！塑膠微粒竟導致珊瑚長不大 且會骨質疏鬆

海洋中的塑膠微粒危害生態，中山大學最新研究發現，塑膠微粒會改變珊瑚骨骼的晶體結構，威脅珊瑚生態系統；紫皮珊瑚（Briar...

擬遭清大整併！中華大學明將召開校務發展重大說明會

國立清華大學2016年合併國立新竹教育大學，再傳出將整併私立中華大學，於該校設立「半導體學院」，持續擴充版圖。中華大學今召開...

全台天主教學校聖誕聯合點燈 靜宜大學愛心募款傳光傳愛

靜宜大學今晚聯結天主教會的大、中、小學等46所學校舉行點燈儀式，共同點亮基督之光，展開聖誕愛心聯合募款活動，靜宜大學董事...

中華大學國際發明賽奪金 桌椅式背包解決搭車無位可坐

中華大學表示，學校多名學生日前參加IIIC國際創新發明競賽，其中「桌椅式背包」，解決民眾搭乘大眾運輸時無座可坐問題，在此...

有機世界大會61國齊聚南華大學 分享交流提升台灣能見度

首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，有來自全球61個國家約600名關心有機產業的專學者及產官學界...

病毒侵人體免疫機制顛覆想像 成大微免所成果受矚目

全球經歷新冠肺炎疫情後，各界對病毒感染更急切地想有進一步了解，國立成功大學微生物及免疫學研究所副教授凌斌與團隊經過多年努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。