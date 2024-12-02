全台天主教學校聖誕聯合點燈 靜宜大學愛心募款傳光傳愛

靜宜大學今晚聯結天主教會的大、中、小學等46所學校舉行點燈儀式，共同點亮基督之光，展開聖誕愛心聯合募款活動，靜宜大學董事會代表、主顧修女會馬玉潔修女說，世界各地在12月慶祝救世主耶穌降臨人間，給世人帶來光明、希望與和平，但現今有許多民眾正生活在痛苦中，需要光的照耀和引導。

馬玉潔修女呼籲年青人連結志同道合的朋友，站出來成為和平使者散發自己的亮光，為國為民效勞，讓這樣的人生更精彩。

靜宜大學聖誕點燈活動結合該校宗教輔導室的大學社會責任(USR)計畫及社區資源，由苑裡天主堂聖心樂團的聖誕組曲演奏揭開序幕，主顧修女會馬玉潔修女點亮「將臨期」的第一根蠟燭，象徵新的禮儀年開始，師生在祈禱祝福中，傳光傳愛照亮世界各角落。

馬玉潔修女指出，她多年前到南投部落參與當地教會青少年活動，在夜晚從一個部落步行到另一個部落，雖然路上沒有路燈，但有夜光和星星陪伴與指引大家不害怕迷失。每個人心中都有一盞明燈，若願意打開心門、活出愛，心中的明燈自然會亮起；生活也會更快樂，周邊的人因你的陽光，也跟著快活起來。

靜宜大學校牧楊安仁神父說，天主教會以聖誕節前4個星期的「將臨期」來預備慶祝聖誕節；「將臨期」有4個主日，每一個主日點燃一根蠟燭來提醒大家；並以祈禱和等待迎接耶穌而做準備。

楊安仁表示，今年靜宜「聖誕愛心募款」將為「豐原天主堂災後修建經費｣、「慈愛教室大樓重建經費｣ 、「薩赫爾和非洲之角地區兒少供餐計畫｣ 及「羅蘭弱勢學童及家庭支持計畫｣籌募經費；邀請大家加入靜宜愛的行列，不分國籍共同關懷貧窮弱小的團體，以具體行動實踐愛的意義。

靜宜校方也在校園中布置璀璨聖誕馬槽、天使及小羊等聖誕燈飾，在祥和與溫暖氣氛中迎接聖誕佳節來臨，也成為熱門拍照與打卡溫馨的聖誕景點。

全台天主教學校聖誕今晚聯合點燈，靜宜大學愛心募款傳光傳愛。圖／靜宜大學提供