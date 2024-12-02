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中華大學國際發明賽奪金 桌椅式背包解決搭車無位可坐

中央社／ 新竹市2日電
新竹市中華大學資訊工程系學生張宸維（圖）參加IIIC國際創新發明競賽，以作品「桌椅式背包」奪下金牌。圖／中華大學提供（中央社）
新竹市中華大學資訊工程系學生張宸維（圖）參加IIIC國際創新發明競賽，以作品「桌椅式背包」奪下金牌。圖／中華大學提供（中央社）

中華大學表示，學校多名學生日前參加IIIC國際創新發明競賽，其中「桌椅式背包」，解決民眾搭乘大眾運輸時無座可坐問題，在此次競賽中獲得金牌佳績。

2024年第15屆IIIC（International Innovation andInvention Competition）國際創新發明競賽由中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會主辦，競賽議題為環境與健康，包含環保、綠能、健康生技與電子相關等。

中華大學今天發布新聞稿指出，學校資訊工程系學生張宸維與其團隊設計「桌椅式背包」，將背包結合椅子與桌子，解決民眾搭乘大眾運輸時無座可坐問題，在此次競賽中獲得金牌佳績。

此外，資工系學生莊琪與其團隊結合校內資源VR（虛擬實境）、元宇宙為設計發想，設計出「VR元宇宙硬體教學」，讓學生能在團隊設計的虛擬環境中學習電腦的硬體零件組成等專業知識，獲得銀牌。

新聞稿中，中華大學機械系學生吳啟睿表示，他透過3D（立體）列印技術，設計出「吉他撥片收納器」，這個裝置可夾在調音器上，避免因黏膠殘留對吉他造成損傷，不僅此次競賽獲得評審青睞奪得銅牌，許多吉他同好都讚賞實用。

中華大學

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