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有機世界大會61國齊聚南華大學 分享交流提升台灣能見度

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，有來自全球61個國家約600名關心有機產業的專學者及產官學界人士參與。記者李宗祐／攝影
首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，有來自全球61個國家約600名關心有機產業的專學者及產官學界人士參與。記者李宗祐／攝影

首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，有來自全球61個國家約600名關心有機產業的專學者及產官學界人士參與，並分享各國有機領域的經驗、創新與知識；農業部陳駿季表示，透過這次盛會，與全球有機農業國際社群交流分享，提升台灣有機農業能見度。

國際有機農業運動聯盟（International Federation of Organic Agriculture，IFOAM）每3年舉行1次「有機世界大會」，台灣在因緣際會之下，首度主辦「第21屆有機世界大會」，並由南華大學承辦。農業部長陳駿季、行政院前院長游錫堃、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣副縣長劉培東等人以及IFOAM Organics International主席Karen Mapusua受邀出席開幕式。

農業部長陳駿季表示，活動有來自全球61個國家參與，是一非常難得的國際盛會；台灣於2018年5月立法院通過「有機農業促進法」，於隔年5月正式施行。農業部已訂定2040年農業淨零碳排目標，有機友善耕作面積將擴增至4萬公頃。未來將繼續推動農業轉型升級，使農業成為高度競爭力的產業，成為國人信賴與支持的全民農業，以強勁產業實力與世界緊密接軌的台灣農業。透過這次盛會，台灣可以與機農業國際社群交流分享，提升有機農業能見度。

南華大學校長高俊雄表示，這次大會主題為「深耕有機・實現水續」，從各個方面共同對有機農業進行全面性的探討，論文投稿超過270篇，除了安排5場主題講座，也舉辦46場分組演講及18場工作坊，以互動、有趣的多元方式進行，藉以激發更多的創新思維。

南華大學舉辦「海報創意競賽」讓年輕學子更瞭解有機農業的推動，並於大會期間展示前3名及10名優選作品。設計竹編大型裝置藝術，將「南投茶博覽會」的五片葉子，改造為具有「五福臨門」意涵的入口意象。設置「有機印象藝術與設計展」，展示台灣知名藝術家的竹藤、稻和藺草等作品，以推廣有機文化和永續理念。透過風倒木和竹競賽，引導學生對環境的關懷和創意思考創作，實踐林木生態永終念。活動周邊設有75個攤位的有機市集，讓全國各地民眾可以前來參有機或友善產品。

首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期。記者李宗祐／攝影
首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期。記者李宗祐／攝影
首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，校長高俊雄致詞歡迎各國來賓。記者李宗祐／攝影
首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，校長高俊雄致詞歡迎各國來賓。記者李宗祐／攝影
首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，農業部長陳駿季表示，透過這次盛會，與全球有機農業國際社群交流分享，提升台灣有機農業能見度。記者李宗祐／攝影
首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，農業部長陳駿季表示，透過這次盛會，與全球有機農業國際社群交流分享，提升台灣有機農業能見度。記者李宗祐／攝影
首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，有來自全球61個國家約600名關心有機產業的專學者及產官學界人士參與，並分享各國有機領域的經驗、創新與知識。記者李宗祐／攝影
首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，有來自全球61個國家約600名關心有機產業的專學者及產官學界人士參與，並分享各國有機領域的經驗、創新與知識。記者李宗祐／攝影
首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，農業部長陳駿季表示，透過這次盛會，與全球有機農業國際社群交流分享，提升台灣有機農業能見度。記者李宗祐／攝影
首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，農業部長陳駿季表示，透過這次盛會，與全球有機農業國際社群交流分享，提升台灣有機農業能見度。記者李宗祐／攝影
「2024有機世界大會」，農業部長陳駿季（左四）、行政院前院長游錫堃（左三）、嘉義市長黃敏惠（右二）、嘉義縣副縣長劉培東（右一）等人受邀開幕儀式。記者李宗祐／攝影
「2024有機世界大會」，農業部長陳駿季（左四）、行政院前院長游錫堃（左三）、嘉義市長黃敏惠（右二）、嘉義縣副縣長劉培東（右一）等人受邀開幕儀式。記者李宗祐／攝影

南華大學 農業部 陳駿季

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