有機世界大會61國齊聚南華大學 分享交流提升台灣能見度

首度於台灣舉行的有機世界大會今天在南華大學展開為期3天會期，有來自全球61個國家約600名關心有機產業的專學者及產官學界人士參與，並分享各國有機領域的經驗、創新與知識；農業部長陳駿季表示，透過這次盛會，與全球有機農業國際社群交流分享，提升台灣有機農業能見度。

國際有機農業運動聯盟（International Federation of Organic Agriculture，IFOAM）每3年舉行1次「有機世界大會」，台灣在因緣際會之下，首度主辦「第21屆有機世界大會」，並由南華大學承辦。農業部長陳駿季、行政院前院長游錫堃、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣副縣長劉培東等人以及IFOAM Organics International主席Karen Mapusua受邀出席開幕式。

農業部長陳駿季表示，活動有來自全球61個國家參與，是一非常難得的國際盛會；台灣於2018年5月立法院通過「有機農業促進法」，於隔年5月正式施行。農業部已訂定2040年農業淨零碳排目標，有機友善耕作面積將擴增至4萬公頃。未來將繼續推動農業轉型升級，使農業成為高度競爭力的產業，成為國人信賴與支持的全民農業，以強勁產業實力與世界緊密接軌的台灣農業。透過這次盛會，台灣可以與機農業國際社群交流分享，提升有機農業能見度。

南華大學校長高俊雄表示，這次大會主題為「深耕有機・實現水續」，從各個方面共同對有機農業進行全面性的探討，論文投稿超過270篇，除了安排5場主題講座，也舉辦46場分組演講及18場工作坊，以互動、有趣的多元方式進行，藉以激發更多的創新思維。