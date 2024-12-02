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雲科大34年校友逾6萬人 校長楊能舒：正是承先啟後時機

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林科技大學即將迎接34周年校慶。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學即將迎接34周年校慶。記者陳雅玲／攝影

雲林科技大學將於12月7日舉辦34周年校慶系列活動，今公布校慶主題「AI傳承新紀元，領航卓越創高峰」，校長楊能舒表示，他記得34年學校仍是一片荒蕪，如今已是綠意盎然，人類也快速迎來AI時代，對學校來說正是承先啟後的時機。

雲科大12月7日校慶，校方安排一系列慶祝相關活動，包括校慶大會、嘉年華會及創意市集，當日將邀請全國高中職師生到校體驗一日新鮮人活動，由各系接待介紹教學特色與設備，安排各式體驗課程及參觀研發成果展。

楊能舒將於明年一月退休卸任，今年校慶對他來說格外不同，他表示，34年前他來到雲科大時，校內一片荒蕪，如今綠意盎然，景象完全不同。

楊能舒說，雲科大已有6萬多名畢業校友，日前成立傑出校友聯誼會「雲博會」，已有90多名來自各產業菁英的傑出校友加入。

他說，人類已迎來AI時代，是一個新紀元，政府、國科會以及一些相關的部門，都很積極地介入人工智慧的發展，也為社會帶來改變，對比學校現在也是承先啟後的時機，他期待學校能夠欣欣向榮。

雲林科技大學即將迎接34周年校慶，校長楊能舒表示，學校正是承先啟後的時機。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學即將迎接34周年校慶，校長楊能舒表示，學校正是承先啟後的時機。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學即將迎接34周年校慶。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學即將迎接34周年校慶。記者陳雅玲／攝影

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