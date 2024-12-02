雲科大34年校友逾6萬人 校長楊能舒：正是承先啟後時機

「沒了19年來『覺得自己聰明的自信』支撐著自己，這好像是我從小以來人格的最重要的來源」，一名歷經重考的女網友近日在論壇如此訴說，她憶及自己是從小有自信且成績不錯的人，但考上高中後，班上排名都是倒數，就讀私立大學時，卻認為若再重考能上醫學系、藥學系，而重考結果卻不如她所想。原PO還說，她現在無法正常和人交流，也失去過往的自信。

2024-12-01 12:35