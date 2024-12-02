病毒侵人體免疫機制顛覆想像 成大微免所成果受矚目

全球經歷新冠肺炎疫情後，各界對病毒感染更急切地想有進一步了解，國立成功大學微生物及免疫學研究所副教授凌斌與團隊經過多年努力，發現病毒侵入細胞後、最早的人體防禦機制啟動的新模式，該研究不僅登上知名期刊，更受到全球矚目。

凌斌表示，當病毒侵入人體後會先經過「胞吞作用」，也就是細胞膜凹陷形成一個囊泡，把病毒包起來成為胞內體，等進入細胞後，再突破胞內體複製繁殖，人體則會啟動先天免疫防禦機制，由偵測病毒核糖核酸的接受器RIG-I發現後，進而活化細胞分泌第一型干擾素對抗病毒。

他提到，過去認為RIG-I要等到病毒複製到一定數量後，才能偵測到核酸變化、啟動防禦，但團隊發現RIG-I其實早就等在胞內體的「門口」，病毒只要一突破就會被偵測到，免疫機制啟動的時間比過去所知至少提前數小時到半天，顛覆想像。

凌斌指出，這種情況主要是針對套膜病毒，包括流感及讓人聞之色變的新冠肺炎與SARS等，讓大家對如何抵抗對人類生存產生重大影響的感染，有更深入了解；研究中另一項重要發現是藏在胞內體中的先天免疫調控因子TAPE，不僅是活化RIG-I的主要因素，在免疫系統中的巨噬細胞與樹突細胞裡，也扮演調控活化第一干擾素的關鍵角色。

凌斌說，透過動物實驗也驗證TAPE的重要性，在小鼠身上剔除TAPE基因後，會嚴重影響其對抗流感病毒與其他核糖核酸病毒的能力，這項發現也可以做為治療病毒感染重要的基礎。

成大說明，這項研究歷經10年，主要參與研究者除凌斌外，還有義大醫院醫學研究部助理研究員陳冠儒、國家衛生研究院免疫醫學研究中心特聘研究員譚澤華、嘉義基督教醫院兒童代謝內分泌科醫師徐山靜及長庚大學微免所副教授楊佳郁等人。

成大表示，團隊結合不同領域的人才，經歷許多摸索與挫折，如今終於有重要成果，相當振奮，且該項成果已刊登在全球頂尖期刊「科學進步（Science Advances）」上，目前約有2000次下載，這項成果讓大家更了解病毒入侵人體的過程，未來不僅可做為開發新型疫苗的基礎參考，同時對於自體免疫疾病，例如紅斑性狼瘡等，也可以對其治療機轉有更多的理解與運用。