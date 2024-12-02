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天鈺 AI 綠色科技永續創新競賽 陽明交大組隊獲冠軍

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC廠天鈺（4961）宣布，與台大重點科技學院聯名舉辦「2024天鈺AI綠色科技永續創新競賽」，共計有11所學校，組成15支隊伍報名參加初賽，經過評審有8支隊伍晉級，爭取冠軍榮譽、角逐20萬元獎金。

天鈺暨天鈺環境永續基金會董事長林永杰表示，該公司一直以「引領智慧生活．驅動減碳世代」為公司經營願景，透過競賽，希望可以讓學生關注到綠色科技以及地球能源損耗的議題，並激發創意與熱情。決賽當天，台大電資學院吳宗霖院長也蒞臨現場，勉勵在場同學，期許產學合作能持續地將永續的概念注入技術創新中。

這次決賽由台灣AI界權威教授吳炳飛、台灣大學電資學院副院長黃建璋與教授周至宏，與天鈺AI主管組成評審團，透過產學界的不同觀點，以「綠色創新表現」、「完整性與實用價值」、「理論基礎深度性」以及「環境友善概念」為評分主軸，並統一使用天鈺VA8801開發版，參賽隊伍透過簡報及實體作品展示，與評審團進行簡報說明並現場回應問答。

最後由陽明交通大學電控工程研究所組成的春日部防衛隊，以「智慧保全系統_自動化監控應用於校園安全」脫穎而出，獲得本屆冠軍，希望提供一套有效的監控和預警系統，即時監測和識別校園內暴力行為的發生，受評審一致好評。

亞軍為陽明交通大學電控工程研究所組成的Brick-Knocker隊，以「敲磚引鈺」為主題，透過結合 Fitipower VA8801 AI SoC 所具備的雙AI模型併行運算能力，及創新的滑音瓷磚瑕疵檢測技術，得以高效且準確地辨識外牆瓷磚的各種缺陷，降低人工檢測所帶來的安全風險，獲得獎金5萬元。季軍則由台灣大學醫學工程學系組成的OSL IDPC group隊，以「DPC技術」有效辨識病變，讓患者及早接受治療，大幅提高存活率並提升生活品質之主題，獲得獎金3萬元。

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