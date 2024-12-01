2024全國EMBA校園馬拉松賽 創新賽事於暨大開跑

「第12屆全國EMBA校園馬拉松接力賽」今(1)日在國立暨南國際大學盛大舉行。今年賽事除了傳統的馬拉松競賽項目外，還和Volvo富王汽車共同舉辦一場精心設計的爵士音樂晚會，吸引來自全國北、中、南及花蓮地區的30所學校，共超過2,000名EMBA學員和眷屬參加。

籌辦今年度活動的暨大EMBA馬拉松社長謝青錠表示，這不僅是一場體能挑戰，更是一次學員間深入交流與合作的盛會。

今年全國EMBA馬拉松賽事最大亮點之一，是選手之宴的創新安排，比賽前一天選手們放鬆身心，享受一場特別的爵士音樂會。

這場音樂會，不僅為選手們帶來愉悅的聽覺體驗，還提供了一個交流的空間，讓來自全國各縣市不同學校的EMBA學員，都能夠在暨大綠草如茵的校園氛圍中輕鬆互動，建立深厚的校際聯繫。

謝青錠說明，開跑前一天晚上的選手之宴，特別安排爵士音樂的演出、音樂餐車和市集等多項活動，提供參賽者與民眾共同感受全方位的娛樂體驗。

此外，所有報名參加12月1日選手午宴和11月30日音樂晚會，還有200元園遊券。此次選手之宴安排了激動人心的摸彩活動，最大的獎項高達6萬6,000元，為活動增添了更多的驚喜與期待。

今天除了緊張刺激的競賽，主辦方還安排了公益團體的精彩表演，讓所有參與者在感受競技氛圍的同時，也能體會社會關懷和公益精神。特別的是，願子樂團帶來精彩的太鼓表演，為活動增添更多的活力與熱情，充分展現EMBA學員不僅具備堅強的體魄，還擁有積極參與社會、服務社會的熱情。

賽事中的一大亮點便是《薪火相傳》儀式。從第1屆至第12屆的聖火傳承，象徵著EMBA學員間精神與力量的延續。這不僅是一場體能的競賽，也是一次精神層面的傳遞，展現了學員們的團結與奮鬥精神，並在傳承中鼓舞每一位學員勇敢追求卓越，攜手邁向更大的目標。

暨南國際大學校長武東星表示，此次活動不僅是體育競賽，更是一個交流與凝聚的契機，能夠讓來自不同領域與背景的學員們，在這個平台上共同學習、分享經驗，並將這些經驗轉化為實踐，為未來的事業發展與社會貢獻做出積極努力。

今年賽事主題為「跑在暨大，前途遠大」，象徵著暨南國際大學在教育、文化與體育上的全面發展，也反映了學校在培養國際化、具社會責任感的企業領袖方面的努力。參賽的學員們將在這場賽事中挑戰自我、突破極限，並且在跨校交流的過程中攜手共創更美好的未來。

武東星強調，這場別開生面的年度盛事，融合了體育、音樂與公益精神。全國EMBA校園馬拉松接力賽，無疑將成為今年最值得期待的校園盛事，也為未來的EMBA賽事樹立起新的典範。