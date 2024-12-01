全國EMBA馬拉松為公益而跑 逾2000精英共襄盛舉

第12屆全國EMBA校園馬拉松接力賽本，今年由國立暨南國際大學主辦，來自北、中、南及花蓮地區30所學校逾2000位EMBA學員和眷屬共襄盛舉。

籌辦今年度活動的暨大EMBA校友會理事長江麗娟表示，今年全國EMBA馬拉松賽事亮點之一是選手之宴的創新安排，賽前一天（11/30）安排選手們有機會放鬆身心，享受一場特別的爵士音樂會。另外，活動會場周邊還設有餐車和市集等多項活動，提供參賽者與民眾共同感受全方位的娛樂體驗。

周日的賽事，除了緊張刺激的競賽外，主辦方還安排了公益團體的精彩表演，讓所有參與者在競技的同時，也能體會社會關懷和公益精神，例如願子樂團帶來的太鼓表演，為活動增添活力與熱情，充分展現EMBA學員不僅具備堅強的體魄，還擁有積極參與社會、服務社會的熱情。

暨南大學管理學院院長張眾卓表示，本次活動讓來自不同領域與背景的學員們在這個平台上共同學習、分享經驗，並將這些經驗轉化為實踐，為未來的事業發展與社會貢獻做出努力。

EMBA校園馬拉松接力賽薪火相傳，從第一屆由台灣大學舉辦開始，一棒一棒傳下去，由各大學接力主辦，至今已是第12屆。

台大EMBA代表隊今年由管理學院院長胡星陽親自帶隊，共計74名選手參賽；台大EMBA校友基金會、耕跑團、台北長跑扶輪社也在本次大會正式宣布「2025愛到最高點」跑步做公益送愛活動，傳遞愛到偏鄉部落，透過206公里接力+單攻嘉明湖的公益路跑，為沿線跑步經過的偏鄉部落國小送愛、送運動物資。