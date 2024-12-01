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重考結束感到「沒有過去19年的聰明支撐自己」 網點頭：莫名的自卑感

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友準備1年的重考，結束後感到失去自信，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名女網友準備1年的重考，結束後感到失去自信，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

「沒了19年來『覺得自己聰明的自信』支撐著自己，這好像是我從小以來人格的最重要的來源」，一名歷經重考的女網友近日在論壇如此訴說，她憶及自己是從小有自信且成績不錯的人，但考上高中後，班上排名都是倒數，就讀私立大學時，卻認為若再重考能上醫學系藥學系，而重考結果卻不如她所想。原PO還說，她現在無法正常和人交流，也失去過往的自信。

原PO在Dcard以「心情 重考結束後 人變了」為題發文表示，重考上大學以前一直都是富有自信、成績不錯的人，自己在國中時盡量維持成績，因此考上國立高中，但在這新階段卻始終只能得到倒數的名次；後來考上私立大學，但認為自己若重考能上醫學系、藥學系。

原PO坦言，就讀私立大學那段期間是非常快樂的1年，學習打扮，心態上覺得自己很聰明，但也因唸的是私立大學而謙虛，她也於文章中再強調當時真的感到相當幸福。

但這段快樂的時光中，原PO還是會有自認聰明、想再重考的念頭，於是就在家人的建議下決定重考。準備了1年，後來勉強上了國立大學，但是就讀後發現失去19年來「覺得自己很聰明」的自信，更直言這使她完全沒了個性，更導致她無法和人好好交流，「只要跟別人對到眼就會很害怕 ，眼神一直飄開」。文末，原PO也想詢問重考過的網友有無類似經驗。

有網友在與人交流上也碰到困難，「重考後到這邊（國立台灣大學）的前2個月真的很難熬，一方面是太久沒跟人類互動不習慣，另一方面是重考後總有種莫名的自卑感，然後實際上也真的比不過人家」、「我真的很愛面子，很在乎別人的眼光，現在如果要與新認識的人或是親戚閒聊，我都會有很多事情不想談，不是死命不聊就是矇騙過去，所以談話中我都要避免任何會讓焦點落在我身上的句子，導致我根本沒辦法與人有進一步的關係」、「我也是重考完之後大一完全不敢跟別人交流，很怕他們知道我是重考。完全沒半個朋友，不過現在1個人倒是過得蠻舒服的」、「本來目標是醫學系，後來重考沒上就去唸現在這間。後來個性變得非常孤僻，而且完全失去高中時期的那種自信大方勇敢，有種完全失去光芒的感覺」。

有人對原PO說的「失去自信」有共鳴，「我懂你…我現在是重考第2年，目標醫學，也是覺得沒有20年來的聰明支撐自己，覺得都快不認識自己了」、「以前國中、小也是因為成績好，所以比較會有同學來找自己講話，但上前三志願高中後，這種自信真的就慢慢消失」、「完全是我，一模一樣，我好想救自己，我根本沒辦法接受不夠優秀的自己」、「身邊的人都好強，來這裡（國立台灣大學）後一直懷疑自己不適合，大家都很強，我除了稍微會讀書一點以外，一無是處」。

社交 自信 藥學 醫學系

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