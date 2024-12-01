跨域成顯學 教學碩專班萎縮

根據教育部統計，高中教師持碩士以上學歷者逐年攀升，一一二學年，已有近七成高中教師都持有碩士以上學歷，也讓過去專門為教師「補學歷」的教學碩士在職專班逐漸走入歷史。但教師團體指出，近年的教師雖然都持有高學歷，但可惜教學現場卻沒有往精緻教育方向一同提升。

根據教育部高中教師概況統計，一○三學年時，約有三萬人、五成四的教師，持有碩士以上學歷，其後占比逐年攀升，至一○六學年時，約三點三萬名高中教師持有碩士以上學歷、占比突破六成；一一二學年，持有碩士以上學歷教師則高達六成九。

全教總理事長侯俊良表示，師範大學停辦教學碩士在職專班，代表教學現場教師普遍都已具備碩士學歷，教師素質提升、教育優質化看得見，但教師仍承受班級人數多、課務兼任行政等壓力，教學現場沒有往精緻教育的方向一同提升，還是比較可惜。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，台灣教師普遍素質都很不錯，近年國中以上初任教師基本上都持有碩士學歷，因此教師多不再需要「補學歷」，潛在客戶變少了，專班自然萎縮。

魏佳卉也提到，若現在年輕老師想再回到大學進修加值，也多是想側重跨領域，「過去是教什麼科就回什麼專班加值。」但現在配合課綱跨領域需求，化學老師不能只固守化學，也要嘗試跨到生物等，共同備課、開設多元選修才會有子彈，而教學碩專班主要仍是側重物理、化學等單科基礎學科，確實較跟不上時代的節奏，兩項原因，促使專班成為「時代的眼淚」。