招生難 台師大砍15教學碩專班

教育部日前公告一一四學年大學院系所調整核定表，其中台師大一口氣裁撤十五個「教學碩士在職專班」，引發關注。校方表示，專班當年專為教師設立，不少教師會再進修加值以取得更好的薪資，但近年不少老師都是持碩士學歷，教學碩專班「階段性任務已告一段落」，因此決定報部裁撤。

台師大近期向教育部提報，欲一次裁撤校內包括化學、物理、生命科學、美術、體育與運動科學等系所開設的教學碩士在職專班，合計約十五個，已獲教育部同意並公告。

台師大教務長劉美慧表示，早年碩士不好考，為了方便在職教師進修，因此設置教學碩士在職專班，至今已有約卅年歷史。不過近年來，學生大多是選擇先讀完碩士再當老師，因此近年的初任教師普遍都已具備碩士學歷。

劉美慧說，由於教師也可以選擇就讀一般碩士班，其學生組成更多元，更有利回流進修的老師，學校就不必再為教師特別設置專班，再加上有不少教學碩士專班其實早已停招多時，「階段性任務已經告一段落」。

不過劉美慧也提到，師大仍保留極少部分教學碩專班，如教育系教學碩專班走實務路線，聚焦教學現場遇到的問題和改進方案，學生畢業不用撰寫論文，而是提出技術報告。

實際上近年來教學碩專班愈來愈難招生，不僅台師大裁撤部分專班，國北教大則是選擇將校內四個教學碩士學位班轉型為碩士在職專班。該校主秘陳永倉表示，轉型後報名資格擴大，除了在職老師可以考，代課代理教師、社會人士皆可報考。

中正大學副校長詹盛如表示，卅年前教師較難讀到碩士，但在職場歷練後又需要更多的教學專業知識，然而早年的碩士班更傾向學術研究，才促使師範體系推出較有終身教育色彩的教學碩專班。

詹盛如說，教學碩專班多已招不到學生，只要達不到招生標準，不用待學校提出學系就會自行停損，台師大教學碩專班的裁撤，也算是在時代變遷下功成身退。