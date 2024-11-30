曾專門為老師加值學歷 台師大裁撤「時代眼淚」教學碩專班

教育部公告114學年大學院系所調整核定表，國立台灣師範大學一口氣裁撤數個系轄下的「教學碩士在職專班」。校方表示，專班當年專門為教師設立，考量學士、碩士薪級起點不同，不少教師會再進修加值也取得更好的薪資，但近年不少老師都是持有碩士學歷才進入職場，教師族群整體學歷提升，因此一次報教育部裁撤。

台師大近期向教育部提報，欲一次裁撤校內包括化學、物理、生命科學、美術、體育與運動科學等系等所開設的約十五個教學碩士在職專班，日前已獲教育部同意並公告。

台師大教務長劉美慧表示，教學碩士在職專班已有約卅年歷史，過去是方便在職教師修讀碩士，在於當年碩士不好考，很多教師都是持學士學位。爾後學生考量考取正式教師不容易，但碩士班已經不難考，故都選擇先讀完碩士再職教，因此近年的初任教師普遍都已具備碩士學歷。

而針對尚未取得碩士學位的教師，劉美慧也說，教師可以選擇讀一般碩士班，且一般碩士班的學生組成更多元，更有利回流進修的老師，因此學校不必再為教師特別設置專班，而教學碩士專班不少也都已停招多時，學系提出裁撤，由學校一次報教育部裁撤清倉，「階段性任務已經告一段落。」

劉美慧也指出，師大僅保留極少部分教學碩專班，如教育系該專班走實務路線，聚焦教學現場遇到的問題和改進方案，學生畢業不用撰寫論文而是改提出技術報告。

針對教師族群再進修的教學碩士專班過去多見於師培大學，國立台北教育大學主任秘書陳永倉也說，國北教大也已將校內四個教學碩士學位班轉型為碩士在職專班，報名資格擴大，轉型後除了原先已取得教師證的在職老師可以考，代課代理教師、社會人士皆可報考，且專班轉型後，也不影響已畢業老師的敘薪。

國立中正大學副校長詹盛如則表示，30年前教師較難讀到碩士，而其在職場歷練後又需要更多的教學專業知識，當年的碩士班更傾向學術研究，也才促使師範體系推出較有終身教育色彩的教師碩專班。但該類專班多已招不到學生，只要達不到招生標準，不用待學校提出學系就會自行停損，專班裁撤也算是在時代變遷下功成身退。