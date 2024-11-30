高餐大西廚系食力放送 攜手湘樂餐飲體現小農食材鮮美
高雄餐旅大學廚藝系與名列亞洲最佳50大餐廳業界頂尖名廚林泉及MMHG湘樂餐飲集團廚師團隊合作，以屏東在地食材設計菜單，選在北大武山下的屏東高樹幸福莊園庭院舉辦盛大的「食藝綠境」星廚晚宴，將許多在地食材融入「發酵」元素，把平時常見的時蔬與山珍海味提升至另一層次，不但生動展現屏東的風土人情，讓賓客在享用美食的同時，也感受到永續飲食的多樣魅力。
這場活動由高餐大西廚系主任江敏慧帶領40位學生下鄉到產地尋找食材，精選出屏東高樹的特色食材，包括高樹芋頭、鳳梨、無毒蝦、愛玉、六堆黑豬肉和可可等，充分展現在地食材的風味，江敏慧說屏東高樹地理位置得天獨厚，孕育出的食材品質絕佳，像是黃金蝦無毒泰國蝦，生長在純淨水質中，小農堅持零用藥，不計成本餵養益生菌飼料，才有黃金般高品質又珍貴「黃金蝦」誕生，當地的台農13號冬蜜鳳梨打造以無污染山泉水與有機認證土壤，也符合現代人「吃出健康、活出希望」的理念。
高餐大校長陳敦基表示，透過產學合作，得以讓學生深入了解食材背後的故事，並強調環境永續的重要性。湘樂餐飲集團與高餐大的理念不謀而合，才有這次精彩的合作經驗，期望未來能孕育出更多關注在地、心繫永續的餐飲專才。
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