高餐大西廚系食力放送 攜手湘樂餐飲體現小農食材鮮美

高雄餐旅大學廚藝系與名列亞洲最佳50大餐廳業界頂尖名廚林泉及MMHG湘樂餐飲集團廚師團隊合作，以屏東在地食材設計菜單，選在北大武山下的屏東高樹幸福莊園庭院舉辦盛大的「食藝綠境」星廚晚宴，將許多在地食材融入「發酵」元素，把平時常見的時蔬與山珍海味提升至另一層次，不但生動展現屏東的風土人情，讓賓客在享用美食的同時，也感受到永續飲食的多樣魅力。

這場活動由高餐大西廚系主任江敏慧帶領40位學生下鄉到產地尋找食材，精選出屏東高樹的特色食材，包括高樹芋頭、鳳梨、無毒蝦、愛玉、六堆黑豬肉和可可等，充分展現在地食材的風味，江敏慧說屏東高樹地理位置得天獨厚，孕育出的食材品質絕佳，像是黃金蝦無毒泰國蝦，生長在純淨水質中，小農堅持零用藥，不計成本餵養益生菌飼料，才有黃金般高品質又珍貴「黃金蝦」誕生，當地的台農13號冬蜜鳳梨打造以無污染山泉水與有機認證土壤，也符合現代人「吃出健康、活出希望」的理念。