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台大戲劇系「哈姆雷特機器人」 多視角異地共演

中央社／ 台北30日電

國立台灣大學戲劇學系創系25週年推新作「哈姆雷特機器人」，改編莎士比亞（William Shakespeare）經典作品，引入數位科技，2個場地「異地共演」，給觀眾多視角觀戲體驗。

台大今天發布新聞稿表示，戲劇系25週年製作由台南人劇團藝術總監呂柏伸執導，動員全系師生共同創作，並邀傑出系友杜瑋哲、謝雲陞參與演出。

「哈姆雷特機器人」最特別的是在兩個場地共演，兩地演出視角和故事不同，觀眾可自由選擇。在台大藝文中心遊心劇場，劇組重構「哈姆雷特」（Hamlet）關鍵段落與改寫場景，展現原作核心衝突。

在台大外語教學暨資源中心實驗劇場是劇作家蔡志擎全新創作，讓莎士比亞與筆下哈姆雷特對話，哈姆雷特在無數次「排練」中，逐漸萌生角色自我意識，不停追問「為什麼？」，呼應原作人物內心掙扎，探討科技時代中人類與機器人關係。

「哈姆雷特機器人」12月3日到7日登場，台大也與國立成功大學、國立台南藝術大學合作，使用機械手臂技術與異地共演科技，為觀眾呈現劇場與數位科技融合無限可能，相關資訊可參考台大網站。

劇場 台大 哈姆雷特

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