逾半世紀研究 中研院士周昌弘捐贈中山大學300多篇論文
著名植物學家、中央研究院士周昌弘近日捐贈國立中山大學涵蓋逾半世紀研究論文集及回憶錄「一草一木皆人生」，校長李志鵬說，獲院士致贈畢生研究別具意義，希望獲益師生能秉持其學術精神，專注研究、不斷創新，在植物、生物領域更上層樓。
周昌弘贈送中山「Contribution to Life Sciences」論文集是最新出版，收錄過去發表300餘篇論文，匯聚投入植物相生相剋領域逾半世紀的學研成果，希望傳承學術成果並豐富大學研究典藏。
周昌弘畢生致力於植物生態學、植物化學生態學與分子生態學研究與推動，為國際間研究植物相生相剋作用先驅者，傑出成就備受國內與國際肯定。
1972年投入植物生態學基礎及應用研究，擔任國立編譯館高中生物教科書編輯委員，也推動全國自然生態及生物多樣性保育工作、積極參與國際學術組織。
周昌弘說，此次出版論文集是對自己半世紀學術生涯的總結，也將此書獻給啟蒙恩師、已故院士王世中及美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授C. H. Muller，感謝兩人帶領自己進入植物相生相剋研究，此外紀念2022年科學名詞「Allelochemicology」生物相生相剋學創見。
周昌弘與國立中山大學淵源頗深，他曾於1999年借調中山擔任講座教授兼學術副校長，期間舉行全校性學術諮詢委員會，也進行多項教師升等辦法檢視及改革，屆齡退休後兩度應邀擔任榮譽講座教授至今。
為傳承研究精神與理念，更於中山生物科學系設立「國立中山大學生物科學系周昌弘院士獎學金」，提攜國立中山大學生物科學系碩士及博士班學生從事植物生態學、植物化學生態學與分子生態學相關研究。
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